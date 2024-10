Krakovská rozhlasová stanica nahradila moderátorov umelou inteligenciou

24.10.2024 (SITA.sk) - Spor vyvolala poľská rozhlasová stanica po tom, ako prepustila svojich novinárov a tento týždeň obnovila vysielanie s „moderátormi“ vytvorenými umelou inteligenciou. Krakovská stanica OFF Radio Kraków uviedla, že ide o „prvý experiment v Poľsku, v ktorom žurnalistami sú... virtuálne postavy vytvorené umelou inteligenciou“.Dodala, že jej traja „moderátori“ sú navrhnutí tak, aby oslovili mladších poslucháčov diskusiou o kultúrnych, umeleckých a spoločenských otázkach vrátane problémov LGBTQ+ ľudí.Zmena v OFF Radio Kraków sa dostala do pozornosti celého Poľska po tom, ako žurnalista a filmový kritik Mateusz Demski, ktorý donedávna v tejto rozhlasovej stanici mal svoju reláciu, zverejnil v utorok otvorený list, v ktorom protestoval proti „nahradeniu zamestnancov umelou inteligenciou“.Demski pre agentúru The Associated Press uviedol, že petíciu do stredajšieho rána podpísalo viac ako 15-tisíc ľudí.