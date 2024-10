Spolupracovníci dm tento rok zrealizovali 10 dobrovoľníckych projektov

24.10.2024 (SITA.sk) -Dm už štvrtý rok poskytla svojim spolupracovníkom podporu, financie a čas z pracovného fondu na realizáciu vlastných projektov. Cieľom projektov je prínos pre komunitu a životné prostredie. "Podporujeme tak dobrovoľnícku aktivitu spolupracovníkov a vedieme ich k zlepšovaniu svojho okolia," vyjadrila sa Zuzana Vinklerová, prokuristka dm drogerie markt.Jedna z koordinátoriek, Aneta Malinová, vníma dobrovoľníctvo ako pozitívnu a obohacujúcu činnosť: "Je to príležitosť vyskúšať si nové veci, organizovať a venovať svoj čas zmysluplným aktivitám a projektom, pomáhať iným a deliť sa o pozitívnu energiu. Zároveň je to moja cesta, ako prispieť k vytváraniu lepšieho a krajšieho sveta," opisuje. Svoj projekt zameraný na prácu s odpadmi a rozvoj pozitívneho vzťahu k prírode realizovala v spolupráci s MŠ Súlovce.Pre ďalšiu z koordinátoriek, Patríciu Hughes, bola táto iniciatíva skvelou príležitosťou na osobný rast a na výzvy sa od začiatku tešila. "Asi najväčšou výzvou bola pre mňa časová náročnosť projektu, no vďaka perfektnému tímu sme realizáciu hravo zvládli," spomína. Jej tímu sa podarilo oživiť priestranný školský dvor využívaný aj verejnosťou. Vybudovali vyvýšené záhony, nainštalovali nádoby na zber dažďovej vody, umiestnili kompostér do priestorov dvora a namontovali interaktívne náučné tabule. Všetky tieto aktivity následne podporili zážitkovými exkurziami pre deti. Do priestorov umiestnili aj vŕbový domček a motýliu záhradu, kde môžu deti zblízka pozorovať rast húseničiek, ich premenu na kukly a napokon zážitok na celý život – vyliahnutie motýľov.Koordinátorka Renáta Kučerová sa rozhodla podporiť činnosť neziskovej organizácie Alžbetka, ktorá prevádzkuje Centrum pre deti a rodiny: "So zariadením som už v minulosti spolupracovala a viem, že jeho zamestnanci odvádzajú úžasnú prácu. Cieľom môjho projektu bolo uskutočniť s nimi niekoľko rôznych aktivít," vysvetľuje koordinátorka Renáta. V rámci projektu sa jej podarilo zorganizovať spoločné sadenie byliniek, úžitkových rastlín a kvetín aj pripraviť workshopy o bylinkách, triedení odpadu aj o obnove obnoseného oblečenia. Skoordinovala spoločný výlet do botanickej záhrady v Košiciach a zariadila nábytkom nový priestor na spoločné trávenie času.V obci Belá-Dulice pri Martine realizovaný projekt obohatil obľúbenú a dobre využívanú komunitnú záhradu na sídlisku. V lesoparku v Želovciach sa vybudoval chodník nad lesným potokom, postavila sa malá lesná fínska sauna či uskutočnila sa beseda o úlohe stromov ako vetrolamov.Počas štyroch rokov dm podporila 34 projektov spolupracovníkov celkovou sumou 151 871 eur a 83 centov, pričom prostriedky pochádzajú z 2 alebo 3 % daní spolupracovníkov dm a z asignácie dane dm.Iniciatíva dm {spoločne} zastrešuje viacero programov. Okrem spomenutých vlastných dobrovoľníckych projektov spolupracovníkov a ďalších dobrovoľníckych aktivít je to aj grantový program Školy na zelenú či program plienkovej pomoci Pomôžme deťom.Informačný servis