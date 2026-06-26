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26. júna 2026
Kráľ Karol III. prvýkrát zverejnil výšku svojich daní, od nástupu na trón zaplatil viac ako 30 miliónov libier
Tagy: Daňové priznanie
Britský panovník Karol III. zverejnil svoje daňové údaje, čím porušil dlhoročnú tradíciu monarchie. Buckinghamský palác krok odôvodnil snahou o väčšiu transparentnosť v období rastúcej verejnej kontroly ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - Britský panovník Karol III. zverejnil svoje daňové údaje, čím porušil dlhoročnú tradíciu monarchie. Buckinghamský palác krok odôvodnil snahou o väčšiu transparentnosť v období rastúcej verejnej kontroly kráľovských financií.
Britský kráľ Karol III. zaplatil od svojho nástupu na trón v septembri 2022 viac ako 30 miliónov libier na osobných daniach. Oznámil to vo štvrtok Buckinghamský palác, pričom ide o prvé takéto zverejnenie zo strany vládnuceho britského panovníka.
Palác uviedol, že zverejnenie údajov je súčasťou „záväzku k transparentnosti“ v čase rastúceho záujmu verejnosti o financovanie monarchie. Vo dvoch úplných daňových rokoch po nástupe na trón predstavovala daňová povinnosť kráľa 24,6 milióna libier, z toho 11,7 milióna v roku 2023/2024 a 12,9 milióna v roku 2024/2025. Údaj za obdobie od nástupu na trón do začiatku daňového roka 2023 zverejnený nebol.
Prvýkrát svoje daňové informácie zverejnil aj princ William, následník trónu a princ z Walesu. Od prevzatia titulu po nástupe svojho otca na trón zaplatil na daniach z príjmov a kapitálových výnosov viac ako 20 miliónov libier. V daňovom roku 2023/2024 odviedol 8,34 milióna libier a v nasledujúcom roku 7,76 milióna libier.
Britskí panovníci sú podľa zákona oslobodení od platenia niektorých daní a nemajú povinnosť zverejňovať svoje daňové priznania. Od roku 1993 však dobrovoľne platia daň z príjmov a daň z kapitálových výnosov. Karol III. zverejňoval svoje daňové údaje už ako následník trónu, no ako panovník v tejto praxi pokračuje, čím sa odlišuje od svojej matky Alžbety II., ktorá podobné informácie počas svojej vlády nezverejňovala.
Súčasťou balíka finančných údajov boli aj informácie o financovaní monarchie. Takzvaný Sovereign Grant, ktorý pokrýva náklady na oficiálne povinnosti kráľovskej rodiny a správu palácov, bude v roku 2027/2028 predstavovať 99,9 milióna libier ročne. V predchádzajúcich rokoch bol dočasne zvýšený najmä z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie Buckinghamského paláca.
Palác zároveň oznámil, že Karol III. a kráľovná Camilla si po dokončení modernizácie Buckinghamského paláca nezriadia v tejto budove súkromné sídlo. Palác má podľa ich predstáv zostať predovšetkým ceremoniálnym centrom monarchie, pracoviskom kráľovskej domácnosti a významnou národnou pamiatkou s väčšími možnosťami prístupu pre verejnosť. Ich londýnskym domovom zostane Clarence House.
Zverejnené údaje zároveň ukázali pokles zisku spoločnosti Crown Estate, ktorá spravuje rozsiahle pozemky a nehnuteľnosti patriace Korune. Jej prevádzkový zisk za rok do marca dosiahol 1,2 miliardy libier, oproti 1,4 miliardy libier v predchádzajúcom období. Pokles súvisel najmä so znížením príjmov z projektov veterných elektrární na mori.
Zdroj: SITA.sk - Kráľ Karol III. prvýkrát zverejnil výšku svojich daní, od nástupu na trón zaplatil viac ako 30 miliónov libier © SITA Všetky práva vyhradené.
Britský kráľ Karol III. zaplatil od svojho nástupu na trón v septembri 2022 viac ako 30 miliónov libier na osobných daniach. Oznámil to vo štvrtok Buckinghamský palác, pričom ide o prvé takéto zverejnenie zo strany vládnuceho britského panovníka.
Palác uviedol, že zverejnenie údajov je súčasťou „záväzku k transparentnosti“ v čase rastúceho záujmu verejnosti o financovanie monarchie. Vo dvoch úplných daňových rokoch po nástupe na trón predstavovala daňová povinnosť kráľa 24,6 milióna libier, z toho 11,7 milióna v roku 2023/2024 a 12,9 milióna v roku 2024/2025. Údaj za obdobie od nástupu na trón do začiatku daňového roka 2023 zverejnený nebol.
Prvýkrát svoje daňové informácie zverejnil aj princ William, následník trónu a princ z Walesu. Od prevzatia titulu po nástupe svojho otca na trón zaplatil na daniach z príjmov a kapitálových výnosov viac ako 20 miliónov libier. V daňovom roku 2023/2024 odviedol 8,34 milióna libier a v nasledujúcom roku 7,76 milióna libier.
Britskí panovníci sú podľa zákona oslobodení od platenia niektorých daní a nemajú povinnosť zverejňovať svoje daňové priznania. Od roku 1993 však dobrovoľne platia daň z príjmov a daň z kapitálových výnosov. Karol III. zverejňoval svoje daňové údaje už ako následník trónu, no ako panovník v tejto praxi pokračuje, čím sa odlišuje od svojej matky Alžbety II., ktorá podobné informácie počas svojej vlády nezverejňovala.
Súčasťou balíka finančných údajov boli aj informácie o financovaní monarchie. Takzvaný Sovereign Grant, ktorý pokrýva náklady na oficiálne povinnosti kráľovskej rodiny a správu palácov, bude v roku 2027/2028 predstavovať 99,9 milióna libier ročne. V predchádzajúcich rokoch bol dočasne zvýšený najmä z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie Buckinghamského paláca.
Palác zároveň oznámil, že Karol III. a kráľovná Camilla si po dokončení modernizácie Buckinghamského paláca nezriadia v tejto budove súkromné sídlo. Palác má podľa ich predstáv zostať predovšetkým ceremoniálnym centrom monarchie, pracoviskom kráľovskej domácnosti a významnou národnou pamiatkou s väčšími možnosťami prístupu pre verejnosť. Ich londýnskym domovom zostane Clarence House.
Zverejnené údaje zároveň ukázali pokles zisku spoločnosti Crown Estate, ktorá spravuje rozsiahle pozemky a nehnuteľnosti patriace Korune. Jej prevádzkový zisk za rok do marca dosiahol 1,2 miliardy libier, oproti 1,4 miliardy libier v predchádzajúcom období. Pokles súvisel najmä so znížením príjmov z projektov veterných elektrární na mori.
Zdroj: SITA.sk - Kráľ Karol III. prvýkrát zverejnil výšku svojich daní, od nástupu na trón zaplatil viac ako 30 miliónov libier © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Daňové priznanie
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