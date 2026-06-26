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26. júna 2026
Návrh tabakovej reformy treba od základov prepracovať, ciele Komisie si odporujú
Tagy: Cigarety Elektronické cigarety Fajčenie nikotínové vrecúška nikotínové výrobky Tabakové výrobky Zahrievaný tabak
Nové smernice zasahujú do slobodnej voľby spotrebiteľov aj do kompetencií členských štátov, konštatuje think tank.
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26.6.2026 (SITA.sk) - Nové smernice zasahujú do slobodnej voľby spotrebiteľov aj do kompetencií členských štátov, konštatuje think tank.
Európska komisia by mala zásadne prepracovať pripravovanú reformu tabakovej legislatívy. Návrh vychádza z nedostatočne podložených predpokladov, obsahuje viaceré protichodné ciele a môže priniesť nežiaduce dôsledky pre spotrebiteľov, členské štáty aj fungovanie trhu.
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) to konštatuje vo svojej pripomienke predloženej Európskej komisii v rámci hodnotenia dopadov pripravovanej revízie tabakovej legislatívy.
INESS upozorňuje, že Európska komisia pripisuje pokles miery fajčenia existujúcim smerniciam, hoci pre takýto záver nemá dostatočné dôkazy. Nedokáže pritom spoľahlivo určiť, aký podiel na vývoji mali samotné európske pravidlá, národné politiky, rozšírenie nových nikotínových produktov či ďalšie faktory. Na tieto nedostatky upozornil Komisiu aj Výbor pre kontrolu regulácie (Regulatory Scrutiny Board).
Pripravovaná legislatíva podľa inštitútu ide nad rámec deklarovanej snahy o nápravu zlyhaní trhu. Čoraz viac podľa neho zasahuje do individuálnej voľby spotrebiteľov a do oblastí, ktoré boli doteraz v kompetencii členských štátov.
Podľa INESS je problémom už samotné nastavenie cieľov. Európska komisia chce na jednej strane zaviesť jednotné pravidlá pre všetky trhy Únie, obmedziť cenové rozdiely medzi členskými štátmi a maximalizovať daňové príjmy. Na druhej strane deklaruje snahu znižovať mieru fajčenia a náklady spojené s jeho zdravotnými dôsledkami.
"Tieto základné ciele však vo viacerých aspektoch regulácie stoja proti sebe. Výsledné znenie smerníc je preto kompromisom, ktorý znamená dodatočné náklady a bude mať neželané dopady. Text navrhovaného regulačného balíka by mal byť zásadne upravený," uvádza INESS.
Za konkrétny príklad takéhoto rozporu považuje návrh zaviesť minimálne daňové sadzby aj na nové nikotínové produkty, ako sú elektronické cigarety, zahrievaný tabak či nikotínové vrecúška. Podľa INESS pritom viaceré štúdie ukazujú, že nové produkty môžu byť účinnejším nástrojom na znižovanie fajčenia než tradičné metódy odvykania, zároveň predstavujú výrazne nižšie zdravotné riziko ako klasické cigarety a navyše neškodia okoliu.
"Zavedenie minimálnych daní, hoci nižších ako na klasické cigarety, obmedzí atraktívnosť prechodu fajčiarov na tieto produkty, čo je v rozpore s proklamovaným cieľom znižovania zdravotníckych nákladov," upozorňuje INESS.
Think tank zároveň odmieta argument, že zdaňovanie týchto výrobkov musí byť harmonizované na európskej úrovni. Podľa neho neexistuje zjavný dôvod, prečo by rozhodovanie o daňovom zaťažení nemohlo zostať v kompetencii jednotlivých členských štátov.
INESS tiež upozorňuje, že zavedenie nových sadzieb nebude mať rovnaké dopady na všetky krajiny a najvýraznejšie zasiahne tie s nižšími príjmami.
"Prudký nárast sadzieb v týchto krajinách síce obmedzí cezhraničné nákupy v rámci EÚ, zároveň však podporí rozvoj nelegálneho trhu s tabakovými výrobkami," uvádza INESS.
Hoci Komisia pripravuje opatrenia na lepšiu kontrolu pohybu tabakovej suroviny na jednotnom trhu EÚ, nič to podľa INESS nezmení na skutočnosti, že práve vysoké sadzby spotrebných daní zvyšujúce finálnu cenu tabakových výrobkov sú hlavnou motiváciou pre ilegálnych výrobcov.
V rámci pripomienkovania dopadov novej smernice prijala Európska komisia viac ako 80-tisíc pripomienok. Ide tak o jednu z najväčších konzultácií v oblasti zdravotnej politiky za posledné roky. Zo Slovenska prišlo 2 727 príspevkov, čo predstavovalo deviaty najvyšší počet spomedzi všetkých členských štátov EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Návrh tabakovej reformy treba od základov prepracovať, ciele Komisie si odporujú © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska komisia by mala zásadne prepracovať pripravovanú reformu tabakovej legislatívy. Návrh vychádza z nedostatočne podložených predpokladov, obsahuje viaceré protichodné ciele a môže priniesť nežiaduce dôsledky pre spotrebiteľov, členské štáty aj fungovanie trhu.
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) to konštatuje vo svojej pripomienke predloženej Európskej komisii v rámci hodnotenia dopadov pripravovanej revízie tabakovej legislatívy.
INESS upozorňuje, že Európska komisia pripisuje pokles miery fajčenia existujúcim smerniciam, hoci pre takýto záver nemá dostatočné dôkazy. Nedokáže pritom spoľahlivo určiť, aký podiel na vývoji mali samotné európske pravidlá, národné politiky, rozšírenie nových nikotínových produktov či ďalšie faktory. Na tieto nedostatky upozornil Komisiu aj Výbor pre kontrolu regulácie (Regulatory Scrutiny Board).
Ciele si odporujú
Pripravovaná legislatíva podľa inštitútu ide nad rámec deklarovanej snahy o nápravu zlyhaní trhu. Čoraz viac podľa neho zasahuje do individuálnej voľby spotrebiteľov a do oblastí, ktoré boli doteraz v kompetencii členských štátov.
Podľa INESS je problémom už samotné nastavenie cieľov. Európska komisia chce na jednej strane zaviesť jednotné pravidlá pre všetky trhy Únie, obmedziť cenové rozdiely medzi členskými štátmi a maximalizovať daňové príjmy. Na druhej strane deklaruje snahu znižovať mieru fajčenia a náklady spojené s jeho zdravotnými dôsledkami.
"Tieto základné ciele však vo viacerých aspektoch regulácie stoja proti sebe. Výsledné znenie smerníc je preto kompromisom, ktorý znamená dodatočné náklady a bude mať neželané dopady. Text navrhovaného regulačného balíka by mal byť zásadne upravený," uvádza INESS.
Za konkrétny príklad takéhoto rozporu považuje návrh zaviesť minimálne daňové sadzby aj na nové nikotínové produkty, ako sú elektronické cigarety, zahrievaný tabak či nikotínové vrecúška. Podľa INESS pritom viaceré štúdie ukazujú, že nové produkty môžu byť účinnejším nástrojom na znižovanie fajčenia než tradičné metódy odvykania, zároveň predstavujú výrazne nižšie zdravotné riziko ako klasické cigarety a navyše neškodia okoliu.
Riziká harmonizácie daní
"Zavedenie minimálnych daní, hoci nižších ako na klasické cigarety, obmedzí atraktívnosť prechodu fajčiarov na tieto produkty, čo je v rozpore s proklamovaným cieľom znižovania zdravotníckych nákladov," upozorňuje INESS.
Think tank zároveň odmieta argument, že zdaňovanie týchto výrobkov musí byť harmonizované na európskej úrovni. Podľa neho neexistuje zjavný dôvod, prečo by rozhodovanie o daňovom zaťažení nemohlo zostať v kompetencii jednotlivých členských štátov.
INESS tiež upozorňuje, že zavedenie nových sadzieb nebude mať rovnaké dopady na všetky krajiny a najvýraznejšie zasiahne tie s nižšími príjmami.
"Prudký nárast sadzieb v týchto krajinách síce obmedzí cezhraničné nákupy v rámci EÚ, zároveň však podporí rozvoj nelegálneho trhu s tabakovými výrobkami," uvádza INESS.
Hoci Komisia pripravuje opatrenia na lepšiu kontrolu pohybu tabakovej suroviny na jednotnom trhu EÚ, nič to podľa INESS nezmení na skutočnosti, že práve vysoké sadzby spotrebných daní zvyšujúce finálnu cenu tabakových výrobkov sú hlavnou motiváciou pre ilegálnych výrobcov.
V rámci pripomienkovania dopadov novej smernice prijala Európska komisia viac ako 80-tisíc pripomienok. Ide tak o jednu z najväčších konzultácií v oblasti zdravotnej politiky za posledné roky. Zo Slovenska prišlo 2 727 príspevkov, čo predstavovalo deviaty najvyšší počet spomedzi všetkých členských štátov EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Návrh tabakovej reformy treba od základov prepracovať, ciele Komisie si odporujú © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cigarety Elektronické cigarety Fajčenie nikotínové vrecúška nikotínové výrobky Tabakové výrobky Zahrievaný tabak
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