Kráľ valčíka André Rieu mieri na Slovensko, po boku Johann Strauss Orchestra ponúkne žánrovú všehochuť

Tance oddaných fanúšikov

Obrovské množstvo produkcie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.11.2019 (Webnoviny.sk) - Koncerty Andrého Rieua sú opisované ako ohňostroj emócií. Počas 90 koncertov ročne Rieu zaručuje dokonalú zábavu so svetoznámymi, romantickými a precítenými melódiami. Nechýba množstvo prekvapení, humoru a medzinárodných sólistov najvyššej kvality.Spolu so 60-členným Orchestrom Johanna Straussa, najväčším vlastným orchestrom na svete, je charizmatický Holanďan na turné okolo sveta už vyše 30 rokov. Zimný štadión Ondreja Nepelu pred štyrmi rokmi bleskovo vypredal a publikum si podmanil dávkou vážnej hudby popretkávanou moderným zvukom evergreenov, filmovou či muzikálovou hudbou.Počas jeho koncertov nie je ničím neobvyklým vidieť tancovať oddaných fanúšikov v uličkách, a inak tomu nebolo ani v roku 2016 v Bratislave. „Môj orchester a ja sme takí nadšení, že sa konečne vraciame do Bratislavy! Hudba, a hlavne valčík, sú veľmi dôležitou súčasťou môjho života,“ tvrdí André Rieu.„Ak sa kúsok hudby dotýka môjho srdca, dotkne sa aj toho vášho. Táto nádherná hudba mi umožňuje priniesť radosť do života a humor do sveta. Veľmi sa teším, že strávim prekrásne večery spoločne s našimi milovanými slovenskými fanúšikmi a dúfam, že všetci budete opäť tancovať v uličkách.“V roku 2019 celosvetová tour zaviedla Andrého Rieua do Európy a Južnej Ameriky. V putovaní naprieč svetom pokračuje aj v roku 2020, pričom sa predstaví v USA a opäť sa vráti do Európy.Slovenské publikum svojím talentom ohromí 10. júna 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Vstupenky budú v predaji od piatka 15. novembra 2019 od 10:00 hod. na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal. Zaujímavosťou je obrovské množstvo produkcie. Kvôli presunom medzi kontinentmi boli všetky kostýmy, nástroje a samotné pódium vytvorené až štyrikrát.Okrem prebiehajúceho turné poteší fanúšikov a milovníkov hudby aj novým DVD Happy Days, ktoré uzrie svetlo sveta už 22. novembra 2019. Album s DVD vzniklo na počesť jeho 70. narodenín, ktoré oslávil 1. októbra. Ide o romantickú a šťastnú oslavu lásky v LIVE prevedení 16 skladieb.Podľa chvál The New York Times , vyše 40 miliónov predaných CD a DVD, 30 prvých priečok v hitparádach i 500 platinových ocenení robia z Andrého Rieu skutočného „majstra davov". Jeho videá na YouTube presiahli doteraz viac než miliardu videní.Na Facebooku sleduje kráľa valčíka päť miliónov fanúšikov. André Rieu je ženatý vyše 40 rokov a s manželkou Marjorie žijú na zámku z roku 1452 v jeho rodnom meste Maastricht v Holandsku. Dvojica má dvoch synov a päť vnúčat.