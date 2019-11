Za ľudské práva v Banskej Štiavnici zahrajú pankáči aj Midi Lidi

Banská Štiavnica, archívna snímka. Foto: TASR/Jozef Ďurník Banská Štiavnica, archívna snímka. Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 14. novembra (TASR) - Dvadsaťpäť rokov slovenskej pobočky Amnesty International si v Banskej Štiavnici pripomenie víkendový festival Punk for Amnesty, ktorý sa od 21. do 23. novembra uskutoční v štiavnickom Art Cafe. TASR o tom informovala Natália Šmídová, koordinátorka kampaní Amnesty International Slovensko.Úvodný koncert podujatia odohrá vo štvrtok 21. novembra česká elektropopová kapela Midi Lidi, ktorá sa do Banskej Štiavnice vracia po ôsmich rokoch. Po prvý raz tu predstaví aj svoj posledný album „Give Masterpiece a Chance!“ z roku 2016.V piatok 22. novembra na tom istom pódiu zahrá novovzniknutá lokálna hudobná zostava okolo aktivistu Jara Koledu s názvom Nová Krv. Pre slovenskú pobočku Amnesty International príde do Štiavnice zahrať aj bratislavské zoskupenie Hviezda, ktoré predstaví pesničky zo svojich prvých dvoch albumov, ale aj z tretej pripravovanej dosky.Záverečný sobotný večer 23. novembra v podkroví Art Cafe otvorí hardocore-punkový Rozpor, ktorý sa netají svojimi antifašistickými postojmi a dlhodobo sa vo svojej tvorbe vyjadruje k vážnym spoločenským otázkam. Ako posledná skupina sa na víkendovom festivale predstaví rocková alternatíva Houpací kone z Ústí nad Labem.Ako sprievodná aktivita bude počas víkendu v Banskej Štiavnici prebiehať Maratón písania listov, jedna z najväčších medzinárodných udalostí na podporu medzinárodne väznených, prenasledovaných a utláčaných ľudí.