Kráľ valčíkov André Rieu pre veľký záujem pridal ďalší koncert v Bratislave

16.11.2022 (Webnoviny.sk) - Koncerty André Rieu sú opisované ako ohňostroj emócií. Rieu počas svojich koncertov zaručuje dokonalú zábavu so svetoznámymi, romantickými a precítenými melódiami.Nechýba množstvo prekvapení, humoru a medzinárodných sólistov najvyššej kvality. Spolu so 60-členným Orchestrom Johanna Straussa, najväčším vlastným orchestrom na svete, sa Holanďan, po dvojročnej koncertnej pauze, predstaví už 31. mája 2022 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.Pre mimoriadny záujem o jeho nastávajúci koncert, ktorého vstupenky sa absolútne vypredali, „kráľ valčíkov“ ohlásil ďalší koncert, ktorý sa uskutoční 19. novembra 2022. Zimný štadión Ondreja Nepelu tak aj na jeseň zaznie dávkou vážnej hudby popretkávanou moderným zvukom evergreenov, filmovou či muzikálovou hudbou.„Môj orchester a ja sme nadšení, že sa tento rok s fanúšikmi uvidíme v Bratislave dvakrát! Hudba, a hlavne valčík, sú veľmi dôležitou súčasťou môjho života,“ tvrdí André Rieu. „Ak sa kúsok hudby dotýka môjho srdca, dotkne sa aj toho vášho. Táto nádherná hudba mi umožňuje priniesť radosť do života a humor do sveta. Veľmi sa teším, že strávim prekrásne večery spoločne s našimi milovanými slovenskými fanúšikmi a dúfam, že všetci budete opäť tancovať v uličkách.“Talentovaný huslista neboduje len na pódiách, podľa chvál The New York Times, vyše 40 miliónov predaných CD a DVD, 30 prvých priečok v hitparádach i 500 platinových ocenení, robia z André Rieu skutočného „majstra davov“. Jeho videá na YouTube presiahli doteraz viac než miliardu videní. Na Facebooku sleduje “kráľa valčíkov“ osem miliónov fanúšikov. André Rieu je ženatý vyše 40 rokov a s manželkou Marjorie žijú na zámku z roku 1452 v jeho rodnom meste Maastricht v Holandsku. Dvojica má dvoch synov a päť vnúčat.Vstupenky na pridaný koncert André Rieu a jeho Johann Strauss Orchestra, ktorý sa uskutoční v Bratislave 19. novembra 2022 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.Všetky vstupenky zakúpené na predchádzajúce termíny podujatia André Rieu LIVE v Bratislave (10.6.2020, 12.11.2020, 3.6.2021 a 18.11.2021), ktoré boli presunuté na 31. mája 2022 zostávajú́ v platnosti na májový termín podujatia a nie je možné ich presunúť na čerstvo ohlásený novembrový koncert.