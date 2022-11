Simply Red sa na Slovensku predstavia už začiatkom decembra. Vieme, čo v Bratislave zahrajú!

Bratislavská zastávka je naplánovaná na 3.12.2022. NTC Aréna sa rozozvučí piesňami z najnovšieho albumu, ale aj nestarnúcimi hitmi!

Anglická formácia Simply Red, na čele s červenovlasým spevákom Mickom Hucknallom, po dvojročnom čakaní a niekoľkých presunoch termínov koncertu, konečne dorazí na Slovensko! V bratislavskej NTC Aréne už 3.12.2022 populárne zoskupenie svojich fanúšikov poteší dávkou soulu i funky, ale aj ochutnávkou reggae a to vďaka koncertu k “Blue Eyed Soul - All The Hits Live“ turné, ktoré nesie meno podľa posledného štúdiového albumu, ktorý kapela vydala v roku 2019.

Takmer dvadsiatka skvelých piesní

Koncert hudobnej skupiny Simply Red, ktorá na hudobnej scéne pôsobí už neuveriteľných 37 rokov, otvorí špeciálny hosť – mladá kapela pochádzajúca zo susedného Rakúska – Luke Andrews Band. Po približne hodinovom warm up-e pódium v bratislavskej NTC Aréne ovládnu hlavné hviezdy večera!

Simply Red si s fanúšikmi počas koncertu zaspievajú, okrem avizovaných noviniek z albumu “Blue Eyed Soul”, aj hity, ktoré mapujú hviezdnu kariéru kapely. Podľa set listov z predchádzajúcich koncertov, ktoré kapela v rámci turné odohrala, sa návštevníci bratislavského podujatia môžu pripraviť a tešiť zároveň na piesne ako “You've Got It“, “So Not Over You“, “Thrill Me“, či skladbu “Fake“. Zoskupenie zahrá aj piesne “A New Flame“, “Your Mirror“, “Come To My Aid“, či “Ain't That a Lot of Love“. Rozhodne, aj za pomoci publika, bude NTC Aréna znieť hitmi “Stars“, “Sunrise“, “Something Got Me Started“, ale aj pesničkou “Fairground“.

Celosvetovo uznávaní hudobníci, počas svojich vystúpení, ponúkajú i priestor skladbám z pier svojich kolegov. Počas turné zvyknú zahrať covery “You Make Me Feel Brand New“ (The Stylistics), ”Holding Back the Years“ (The Frantic Elevators), “NightNurse” (Gregory Isaacs), či “It's Only Love Doing Its Thing” (Barry White).

Skvelá kapela, na čele s posledným zakladajúcim členom Mickom Hucknallom, zvykne príležitostne zopár piesní zo zabehnutého set listu mierne obmeniť. Čo sa však nikdy nezmenilo, bol záver podujatí, respektíve, poďakovanie kapely verným fanúšikom prostredníctvom prídavkov. Aj tí bratislavskí sa môžu tešiť na rozlúčku v podobe piesní “Better with you“, “Money's Too Tight (To Mention)“ (The Valentine Brothers) a “If You Don't Know Me by Now“(Harold Melvin & The Blue Notes).

O tom, že aj v našich končinách má kapela Simply Red veľké fanúšikovské zastúpenie, svedčí aj záujem o koncert. Usporiadateľ, agentúra VIVIEN, aj pri tomto podujatí hlási takmer plné stavy. „Aktuálne sú v predaji na koncert Simply Red už posledné vstupenky na státie.“ O tom, že Slováci si radi užívajú kvalitnú muziku niet pochýb. „Záujem o hudbu na Slovensku je veľký, momentálne máme v predaji niekoľko podujatí, ktoré sú žánrovo odlišné, no každé podujatie si nájde svojich fanúšikov. Momentálne, aj vďaka blížiacim sa Vianociam, evidujeme zvýšený záujem o vstupenky,“ doplnili zástupcovia VIVIEN.

