Kráľ valčíkov, André Rieu v Bratislave zopakuje svoje nádherné predstavenie 19. novembra 2022

14.11.2022 -Koncertysú opisované ako ohňostroj emócií. Rieu počas svojich koncertov zaručuje dokonalú zábavu so svetoznámymi, romantickými a precítenými melódiami. Nechýba množstvo prekvapení, humoru a medzinárodných sólistov najvyššej kvality. Spolu so 60-členným Orchestrom Johanna Straussa, najväčším vlastným orchestrom na svete, sa Holanďan, predstaví užna. Pre mimoriadny záujem o jeho predstavenia sa tak bude jednať už o druhý tohtoročný koncert! Zimný štadión Ondreja Nepelu tak opäť zaznie dávkou vážnej hudby popretkávanou moderným zvukom evergreenov, filmovou či muzikálovou hudbou.Talentovaný huslista neboduje len na pódiách, podľa chvál The New York Times, vyše 40 miliónov predaných CD a DVD, 30 prvých priečok v hitparádach i 500 platinových ocenení, robia z André Rieu skutočného "majstra davov". Jeho videá na YouTube presiahli doteraz viac než miliardu videní. Na Facebooku sleduje "kráľa valčíkov" osem miliónov fanúšikov. André Rieu je ženatý vyše 40 rokov a s manželkou Marjorie žijú na zámku z roku 1452 v jeho rodnom meste Maastricht v Holandsku. Dvojica má dvoch synov a päť vnúčat.Informačný servis