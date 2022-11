Na MTV Europe Music Awards získala najviac cien Taylor Swiftová

Americká speváčka Taylor Swiftová sa na nedeľňajšom udeľovaní cien MTV Europe Music Awards (MTV EMA) stala najúspešnejším interpretom, keď získala štyri ocenenia z celkovo šiestich nominácií.







Swiftová (32) triumfovala v kategóriách najlepší pop, najlepší umelec, najlepšie video a najlepšie dlhoformátové video ("All Too Well: The Short Film").Swiftová si štyri nové ocenenia prevzala osobne na slávnostnom podujatí, ktoré sa konalo v nemeckom Düsseldorfe vo viacúčelovej aréne PSD Bank Dome. Táto speváčka a skladateľka v rokoch 2009-2021 získala osem ďalších cien MTV EMA.Hlavnými moderátormi galavečera boli britská speváčka Rita Ora a novozélandský filmový režisér Taika Waititi. Ceny odovzdávali aj Julian Lennon, David Hasselhoff, Leomie Andersonová, Sam Ryder, Kelvin Mercer či Jack Saunders.Víťazkou v kategórii najlepšia pieseň sa stala Nicki Minajová s piesňou "Super Freaky Girl". Najlepším R&B umelcom sa stala Američanka Chlöe, v kategórii rock zvíťazila britská kapela Muse, v kategórii najlepšia elektronika triumfoval Francúz David Guetta, v najlepšej alternatíve britská formácia Gorillaz a najlepším nováčikom sa stala juhokórejská skupina Seventeen.