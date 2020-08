Králové(hradecký kraj) turistických zážitků

Hradec Králové – krajská metropole pod Bílou věží

Nové Město nad Metují – klenot renesančních měst

Jičín – brána do Českého ráje

17.8.2020 (Webnoviny.sk) - Vážení příznivci turistiky, zveme vás do východních Čech do Královéhradeckého kraje. Připravili jsme pro vás pozvánku do historických měst v našem regionu. Pro další turistické tipy můžete navštívit náš turistický web www.hkregion.cz . Ať se vám u nás líbí.Toto královské město na soutoku řek Labe a Orlice je přirozeným centrem regionu. Jednou z hlavních městských zajímavostí je Bílá věž, která poskytuje pěkný výhled nejen na město, ale i na desítky kilometrů vzdálená místa. Hradec Králové býval kdysi pevnostním městem a po zbourání městských hradeb zde našli uplatnění mnozí významní architekti, kteří město přetvořili v moderní metropoli. V létě brázdí hladinu Labe kolesový parníček, nedaleké městské lesy jsou ideálním terénem pro cyklistiku, turistiku, ale i pro in-line bruslaře. Hradec Králové je od roku 1967 partnerským městem Banské Bystrice.Nové Město nad Metují přezdívané "český Betlém" patří mezi klenoty renesančních měst. Bylo založeno v roce 1501 Janem Černčickým z Kácova na skalnatém ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Metují. Historické centrum, unikátní renesanční náměstí s podloubím, nevšední zámek s nádhernou zahradou a originální opevnění tvoří pozoruhodnou památkovou rezervaci, která si rozhodně zaslouží vaši pozornost. Interiéry zdejšího zámku upravil na zakázku rodiny Bartoň-Dobenín slovenský architekt Dušan Jurkovič. V Novém Městě také sídlí výrobce hodinek PRIM.Svůj název Jičín pravděpodobně získal tím, že patři královně Jitce. Výchozí brána do Českého kraje a Prachovských skal zažila svůj největší rozmach na počátku 17. století za vlády Albrechta z Valdštejna, který z Jičína učinil sídlo svého panství. Do dnešní doby si město zachovalo historický ráz. Jeho centrum formuje náměstí, které je ze všech stran lemováno podloubím. Zaujmout vás tu může i oblíbené vyhlídkové místo Valdická brána, kostel svatého Ignáce či jezuitská kolej. Ve zdejší ševcovně bydlí legendární loupežník Rumcajs i se svou Mankou a synem Cipískem. A hned za městem na vás čeká idylická krajina Českého ráje.Kompletní turistickou nabídku Královéhradeckého kraje si můžete projít na turistickém webu www.hkregion.cz Informačný servis