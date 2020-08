Mecom prichádza s novým radom výrobkov so stopercentným slovenským mäsom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.8.2020 (Webnoviny.sk) -Mecom vždy kladie dôraz na tradičné slovenské chute a systematicky pracuje na zlepšovaní kvality svojich výrobkov. Hlavným cieľom vytvorenia nového produktového radu Naše slovenské je podporiť potravinovú sebestačnosť krajiny a domácich farmárov. ,,Uvedomujeme si spoločenskú zodpovednosť a chceme aj my prispieť k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti v našej krajine. Vyvinuli sme nový produktový rad s názvom Naše slovenské, kde 100% mäsa pochádza zo slovenských fariem. Na celom výrobnom procese sa podieľajú výlučne slovenské ruky, na ktoré vieme dohliadať a garantovať našim zákazníkom kvalitu a slovenský pôvod výrobkov Naše slovenské," vysvetľujeMecom vďaka novému produktovému radu zapája najmä lokálnych dodávateľov z fariem východného Slovenska a znižuje tak uhlíkovú stopu. Slovenský pôvod mäsa sa dá ľahko dosledovať. ,,Máme nastavený kontrolný mechanizmus, ktorý zahŕňa kroky, ako je príjem mäsa, rozrábka a následné spracovanie do konkrétnych produktov. Na príjme je každá surovina označená identifikačným kódom, ktorý s ňou putuje celý výrobný proces. Týmto spôsobom vieme jednoznačne identifikovať, aká surovina v akom množstve, od ktorého dodávateľa vstupuje v daný výrobný deň do procesu výroby," hovoríAj samotná kríza zapríčinená šírením nového koronavírusu ukázala, že téma potravinovej sebestačnosti krajiny je v týchto neistých časoch obzvlášť dôležitá. Idea vyrábať Naše slovenské prispela aj k zvýšeniu zamestnanosti a rozvoju vidieku v našej krajine. ,,Tým, že ide o výrobky z mäsa, ktoré má 100% pôvod zo Slovenska, rozrábame po novom mäso priamo v závode v Humennom a práve na takéto pozície potrebujeme mnohých ďalších skúsených špecialistov. Farmárom zasa zabezpečujeme odber mäsa vo veľkých objemoch a zároveň im garantujeme platobnú schopnosť," hovoríNovinku predstavil Mecom aj prostredníctvom nového vonkajšieho dizajnu, v ktorých sú produkty z výlučne slovenského bravčového mäsa zabalené. Už na prvý pohľad je jasné, že sú Naše slovenské, a to doslova. Na pultoch a regáloch predajní je možnosť vybrať si z každej kategórie mäsových výrobkov – Naša slovenská Dusená šunka, Strážovská saláma, Bravčové párky či Oravská slanina, Údená lahôdka z karé, Špekačky, či Gombasecká klobása.V rámci kampane Zrodené na Slovensku spoločnosť Mecom odprezentuje svojim zákazníkom nový produktový rad aj prostredníctvom chytľavého reklamného spotu, ktorého melódiu rozpozná väčšina Slovákov už na prvé počutie. Pôvodná melódia totiž patrí známej slovenskej ľudovej pesničke ,,Po nábreží koník beží," ktorej text je vytvorený na mieru stopercentným slovenským výrobkom, ako napríklad: ,,Po údenine pohľad beží, pohľad hladný" alebo ľahko zapamätateľný upravený text: ,,skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som, šunka moja".,,Táto úplná novinka spomedzi ponuky našich produktov nám je obzvlášť sympatická, nakoľko ide o výrobky zo Slovenska, ktoré ocenia nielen naši zákazníci, ale aj samotní slovenskí chovatelia, ktorým chceme pomôcť, aby sme mohli vyrábať čoraz viac mäsových výrobkov so stopercentným slovenským pôvodom a priniesť tak v konečnom dôsledku úžitok aj celej našej krajine," dodáva