Kráľovná Alžbeta II. spolu s rodinou podporujú Harryho plán viesť nezávislejší život

13.1.2020 (Webnoviny.sk) - Britská kráľovná Alžbeta II. podporila plán jej vnuka, princa Harryho, a jeho manželky Meghan viesť nezávislejší život od kráľovskej rodiny. Oznámila to po pondelkovom stretnutí v Sandringhame, na ktorom sa okrem Harryho zúčastnili aj jeho otec, princ Charles, a starší brat, princ William.Panovníčka v stanovisku uviedla, že hoci by chcela, aby sa vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu naplno venovali povinnostiam vyplývajúcim z ich príslušnosti ku kráľovskej rodine, s celou rodinou "úplne podporujú" ich túžbu "vytvoriť si nový život ako mladá rodina".Kráľovná zároveň oznámila "prechodné obdobie", počas ktorého budú princ Harry s manželkou tráviť čas v Kanade a v Spojenom kráľovstve. "Sú to zložité veci, ktoré musí moja rodina vyriešiť," vyjadrila sa a dodala, že požiadala o dosiahnutie "konečných rozhodnutí" v najbližších dňoch.Krízové stretnutie v Sandringhame sa uskutočnilo po tom, čo vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu v stredu oznámili, že chcú odstúpiť z pozície "vyššie postavených členov kráľovskej rodiny" a začať s novou rolou, v rámci ktorej by boli finančne nezávislí a svoj čas by si rozdelili medzi Veľkú Britániu a Severnú Ameriku.V pondelok okrem kráľovnej vydali spoločné vyhlásenie aj princovia Harry a William. Tí v ňom popreli "falošné tvrdenia" o tom, že ich vzájomný vzťah poškodila šikana zo strany staršieho brata.