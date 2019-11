Kráľovná Alžbeta nebude mať ďalšie oblečenie s pravou kožušinou

Na archívnej snímke britská kráľovná Alžbeta II. prichádza do Westminsterského opátstva. Foto: AP Foto: AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 6. novembra (TASR) - Buckinghamský palác v stredu oznámil, že nové odevy britskej kráľovnej Alžbety II. už nebudú obsahovať pravú kožušinu. To neznamená, že kráľovná sa zbaví všetkého oblečenia s pravou kožušinou, ktoré vo svojom šatníku už má. Zadovážené odevy s kožušinou bude naďalej nosiť, no ďalšie si už nezaobstará, uviedol ďalej palác, z ktorého vyhlásenia citovala agentúra AP.Rozhodnutie kráľovnej potešilo aktivistov bojujúcich za práva zvierat, ktorí britskú panovníčku v minulosti občas kritizovali za to, že má v zbierke svojich značkových šiat aj kožušinové kúsky.Podľa slov Claire Bassovej, riaditeľky britskej pobočky humanitárnej organizácie Humane Society International (HSI), sú aktivisti z oznámenia kráľovnej nadšení. Takéto rozhodnutie podľa nej vysiela verejnosti pozitívny odkaz, že kožušina nie je viac považovaná za módnu.