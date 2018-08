Kráľovnú soulu Arethu Franklinovú pochovajú 31. augusta v Detroite

Na archívnej snímke speváčka Aretha Franklin. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke speváčka Aretha Franklin. Foto: TASR/AP

New York 18. augusta (TASR) - Pohreb americkej soulovej speváčky Arethy Franklinovej sa uskutoční 30. augusta v jej rodnom meste v Detroite v štáte Michigan. S odvolaním sa na vyhlásenie speváčkinej hovorkyne Gwendolyn Quinnovej o tom v piatok informovala agentúra AP.Quinnová dodala, že posledná rozlúčka so zosnulou bude v chráme Greater Grace za prítomnosti speváčkinej rodiny a priateľov. Verejnosť na obrad nebude mať prístup, avšak môže sa prísť s kráľovnou soulu rozlúčiť v dňoch 28. a 29. augusta pred Múzeom africko-amerických dejín Charlesa Wrighta v Detroite.Franklinovú pochovajú na cintoríne Woodlawn, kde už odpočíva jej otec reverend C.L. Franklin a taktiež jej dve sestry, brat a synovec.Speváčka zomrela vo štvrtok vo veku 76 rokov na rakovinu pankreasu.Franklinová počas svojej dlhej kariéry získala 18 cien Grammy vrátane tej za celoživotný prínos. V roku 1987 sa stala prvou ženou, ktorú uviedli do Rokenrolovej siene slávy. V roku 2005 jej udelili Prezidentskú medailu slobody - najvyššie civilné vyznamenanie v USA. V roku 2009 spievala na inaugurácii amerického prezidenta Baracka Obamu.