VIDEO: Na hrade Devín vzdali speváci Poctu slobode desiatym koncertom

Na snímke česká speváčka Lenka Filipová počas koncertu Tribute to freedom - Pocta slobode 2018 na hrade Devín v Bratislave 17. augusta 2018. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 17. augusta (TASR) – Tribute To Freedom – Pocta slobode je názov koncertu, ktorý sa v piatok večer uskutočnil na hrade Devín. Desiaty ročník tohto podujatia, podobne ako všetky predchádzajúce, si zvolil za miesto koncertovania práve toto pamätné miesto. Početnému záujmu divákov sa predstavili skupina Billy Barman so speváčkami SĽUKu, Lenka Filipová a Richard Müller.Skupina Billy Barman patrí k mladším umelcom na slovenskej hudobnej scéne. Na scéne je od roku 2008, dva roky nato vydali platňu s názvom Noční jazdci. Dnes majú na svojom konte tri štúdiovky a jeden koncertný album. Spolu so speváčkami zo SĽUKu ponúkli piesne Vrkoče, Z okna vypadla, Ej, hrebaj, A ja taká, 100 kolies, Pijácke, Išli hudci horou, Sloboda či Mladým chýba vojna. Ich vystúpenie malo odozvu u mladších aj dospelejších divákov.Kapelu Billy Barman striedala na pódiu česká speváčka a gitaristka Lenka Filipová. Po prvých skúsenostiach v rozhlase aj divadle vydala prvú platňu Zamilovaná už v roku 1982, o dva roky neskôr si zostavila vlastnú sprievodnú skupinu. Táto charizmatická interpretka patrí dlhé roky k popredným osobnostiam českej hudobnej scény. Na svojom konte má skoro dve desiatky albumov a kompilácií. Na Devíne ponúkla viacero známych piesní, medzi nimi Věnování, Blázni sa radujou, Zamilovaná, Prý se tomu říká láska, Tisíc způsobů, jak zabít lásku, Možná, Mosty či Pondělí ráno. Pri ďakovačke za potlesk Lenka divákom sľúbila, že sa skoro do Bratislavy vráti.Hlavnou postavou večera, aj podľa výšky, bol Richard Müller. Ten patrí už viac ako tridsať rokov k popredným osobnostiam slovenskej scény. V roku 1984 založil skupinu Banket, dva roky nato vydali debutový album Bioelektrovízia, z neho sú slávne hity Po schodoch a Tlaková níž. Na svojom konte má už tri desiatky albumov a kompilácií, najnovší s názvom 55 vydal v septembri 2016. Z množstva hitov, ktoré počas speváckej dráhy nahral, ponúkol piesne 2 líšky, Nina Ricci, Prečo vy, ľudia XX. storočia, Nebude to ľahké, Milovanie v daždi či Cigaretka na dva ťahy.Lenka Filipová môže porovnať možnosti tvorby a účinkovania pred aj po nežnej revolúcii.povedala pre TASR.dodali Juraj Podmanický a Jozef Vrábel z kapely Billy Barman.uviedla k výberu miesta koncertu jeho organizátorka Jana Vachová.Prvý koncert Pocta slobode sa uskutočnil v auguste 2009 pri príležitosti 20. výročia pádu Železnej opony. Hviezdami predchádzajúcich ročníkov boli popri slovenských a českých umelcoch aj Jon Anderson, spevák známej artrockovej skupiny Yes, speváčka Sinead O'Connor, Eric Burdon & The Animals či Electric Light Orchestra.