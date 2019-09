Kráľovskú minulosť Bratislavy pripomenú v týchto dňoch korunovačné dni

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - Slávnu kráľovskú minulosť Bratislavy pripomenú v najbližších dňoch korunovačné dni. V hlavnom meste budú trvať od piatka do nedele (15. 9.) a ponúknu korunovačný sprievod mestom, slávnostnú korunovačnú omšu i bohatý kultúrny program na Bratislavskom hrade. TASR o tom informovali organizátori podujatia – hlavné mesto a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.Tohtoročné mestské Bratislavské korunovačné slávnosti nebudú pripomínať konkrétnu korunováciu vybraného panovníka. Pozornosť sa upriami na symbol korunovácií – na kráľovskú korunu. "Je to ideál čohosi dobrého. Aj králi prijímali korunu, aby jej slúžili. Uhorská koruna je vnímaná ako niečo, čo je nad kráľmi a národmi, preto aj samotný podtitul podujatia znie V mene koruny," povedal režisér podujatia Roman Bajzík.Ulice Bratislavy zaplní v piatok Detský korunovačný sprievod, ktorý pripravilo Múzeum mesta Bratislavy. Ide o druhý ročník podujatia, v rámci ktorého vyjdú do ulíc hlavného mesta žiaci v dobových kostýmoch, ktoré si vlastnoručne vyrobili s pomocou rodičov a učiteľov. Sprievod sa začne o 15.00 h pri Dóme sv. Martina na Rudnayovom námestí. O 19.00 h bude bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský celebrovať korunovačnú svätú omšu za Bratislavčanov. Omšu bude sprevádzať Katedrálny zbor a orchester svätého Martina.V sobotu (14. 9.) vyrazí z Bratislavského hradu o 13.00 h Korunovačný sprievod, ktorý sa po trase vedúcej ulicami Starého Mesta vráti späť na Bratislavský hrad. Do sprievodu, ktorý bude niesť repliky korunovačných insígnií, sa môžu zapojiť aj okoloidúci. „Korunovačné insígnie budú uložené do stanu chráneného halapartníkmi. Po dvojhodinovej trase bude na Hrade pripravený program, ktorého súčasťou budú ukážky výcviku dravých vtákov a nočných sov, dobová módna prehliadka, šermiarske vystúpenia a rozprávky pre deti,“ priblížili organizátori.Záverečný program Bratislavských korunovačných dní bude v nedeľu patriť Korunovačnému koncertu, ktorý sa uskutoční na Primaciálnom námestí o 17.00 h s hudobným vystúpením Speváckeho zboru mesta Bratislavy a Cappellou Istropolitana.Koncom júna sa v Bratislave konal aj 17. ročník Korunovačných slávností, ktorých organizátorom je občianske združenie Korunovačná Bratislava. Tento rok slávnosti pripomenuli korunováciu Márie Ludoviky, vnučky Márie Terézie a tretej manželky rakúskeho cisára a uhorského kráľa Františka.