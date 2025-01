Kranjska Gora 2025: Chorvátska lyžiarka Zrinka Ljutićová vyhrala slalom Svetového pohára v Kranjskej Gore

Ljutićová dosiahla v oboch kolách najlepší čas. Zopakovala tak svoj výkon zo Semmeringu, kde si pripísala premiérový triumf v prestížnom seriáli.

Chorvátka zaznamenala celkovo siedme pódiové umiestnenie vo SP a šieste v slalome. Po 1. kole mala spolu s Holdenerovou rovnaký čas, no v 2. oproti súperke zvládla lepšie druhú polovicu trate. Vďaka zisku 100 bodov sa dostala na čelo celkového poradia disciplíny i celého SP.

„Je to neskutočné, nemám slov. Cítila som sa dobre, snažila som tlačiť, čo najviac som mohla. Spokojná nie som len so záverom. Vedela som, že to bude tesné. Dúfala som však, že to bude stačiť. Nakoniec sa to podarilo a vyhrala som. Chcem sa poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí ma podporovali. Špeciálne slovenským fanúšikom,“ uviedla víťazka pre televíziu FIS.

Ljutićová sa stala prvou Chorvátkou, ktorá vyhrala preteky v Kranjskej Gore.

Najvýraznejší posun dosiahla Američanka Katie Hensienová, ktorá sa z 26. miesta po 1. kole dostala až na 12. priečku. Jazda vyšla aj Katharine Liensbergerovej z Rakúska: mala tretí najlepší čas v 2. kole a prenikla do najlepšej desiatky (9. miesto).

Tretia z minulého roka AJ Hurtová z USA vypadla. Vlani druhá Nemka Lena Dürrová zase nedokončila už 1. kolo, keď urobila chybu na vnútornej lyži a vypadla pred prvým medzičasom.

Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Petra Vlhová sa do SP vráti najskôr až vo februári.

V Kranjskej Gore chýbala pre zranenie aj ďalšia veľká favoritka Američanka Mikaela Shiffrinová. Ženy sa najbližšie predstavia v St. Antone: v rakúskom stredisku absolvujú v sobotu 11. januára zjazd a o deň neskôr ich čaká super-G.

Výsledky slalomu SP žien v Kranjskej Gore: 1. Zrinka Ljutićová (Chor.) 1:39,62 min.; 2. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,16 s; 3. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +1,19; 4. Camille Rastová +1,36; 5. Melanie Meillardová (obe Švaj.) +1,44; 6. Sara Hectorová (Švéd.) +1,96; 7. Andreja Slokarová (Slovin.) +2,35; 8. Katharina Truppeová +2,40; 9. Katharina Liensbergerová (obe Rak.) +2,50; 10. Marie Lamurová (Fr.) +2,68

Celkové poradie SP (po 12 z 34 súťaží): 1. Ljutićová 456; 2. Hectorová 447; 3. Rastová 433; 4. Federica Brignoneová (Tal.) 319; 5. Holdenerová 316; 6. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 309

Poradie v slalome (5 z 10): 1. Ljutićová 309; 2. Rastová 305; 3. Holdenerová 265; 4. Lena Dürrová (Nem.) 235; 5. Liensbergerová 234; 6. Swennová-Larssonová 206