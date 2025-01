Dakar 2025: Svitko skončil v 2. maratónskej etape na 18. priečke, celkovo je 16.

Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil 18. priečku v maratónskej 2. etape 47. ročníka Rely Dakar. Na trati dlhej celkovo 1058 km, z ktorej bolo 967 km meraných úsekov, dosiahol čas 11 hodín 48 minút a 32 sekúnd. Za víťazným Danielom Sandersom z Austrálie zaostal o 36 minút a 19 sekúnd.





V priebežnom poradí figuruje Svitko na 16. priečke s mankom 1:09:36 hodiny. "Bola to veľmi ťažká etapa. Veľa sme zapadávali v mäkkom piesku. Som unavený, tých šesť mesiacov, čo som nejazdil cítim. Teraz musím zregenerovať a pôjdeme ďalej. Nepáčil sa mi krok organizátora, ktorý nás prvýkrát v histórii dvakrát otočil. GP išlo prvé, za nami rely 2. Ja som mal potom zlú pozíciu - siedme miesto, takže som musel navigovať. Neskôr som išiel tretí, ale tie stopy sa dali vidieť len minimálne. Musel som dbať viac na navigáciu, napokon som všetko trafil, takže som spokojný. Keď ma dobehli dobrí navigátori tak sme zrýchlili tempo a držal som sa ich," zhodnotil Svitko na sociálnej sieti.Pretekárov v utorok čaká tretia etapa, ktorá povedie z Biše do Al Henakiyah. Trať má celkovo 847 km, z toho 495 km meraných úsekov.V kategórii automobilov zvíťazila dvojica Yazeed Al-Rajhi zo Saudskej Arábie s Nemcom Timom Gottschalkom. Priebežní lídri celkového poradia Hendrik Lategan a Brett Cummings z JAR skončili druhí. Tretí finišoval Nasser Al-Attiyah z Kataru spoločne s Francúzom Edouardom Boulangerom.Slovenská posádka Juraj Ulrich a Ľuboš Schwarzbacher na automobile Mitsubishi Pajero obsadili v dvojdňovej etape 16. miesto v kategórii Classic, v triede H3 skončili dokonca na prvom mieste. Výsledok druhej etapy ich tak posunul zo 68. miesta na 47. miesto celkovo, v triede H3 poskočili na 6. priečku. "Ten prvý deň nás mrzí, lebo problémy s motorom vyústili do nadmernej spotreby benzínu a necelé dva kilometre pred koncom etapy auto jednoducho zastalo. Pomohol nám český divák a fanúšik benzínom z vlastného auta. Je to pekný príbeh odhodlania a spolupráce, ktorá je duchom Dakaru," uviedol Juraj Ulrich v tlačovej správe tímu.

výsledky 2. etapy Rely Dakar:



motocykle: 1. Daniel Sanders (Aus.) 11:12:13 h, 2. Skyler Howes (USA) +7:37 min, 3. Tosha Schareina (Šp.) +7:41, 4. Adrien van Beveren (Fr.) +8:45 min, 5. Ross Branch (Botsw.) +10:02, 6. Luciano Benavides (Arg.) +11:49, ... 18. Štefan SVITKO (SR) +36:19



celkové poradie (po 2 z 12 etáp): 1. Sanders 16:10:31 h, 2. Howes +12:36 min, 3. Branch +12:40, ... 16. SVITKO +1:09:36







automobily: 1. Yazeed Al-Rajhi, Timo Gottschalk (Saud./Nem.) 10:56:54 h, 2. Hendrik Lategan, Brett Cummings (JAR) +4:16 min, 3. Nasser Al-Attiyah, Edouard Boulanger (Kat./Fr.) +6:29



celkové poradie (po 2 z 12 etáp): 1. Lategan + 15:40:30, 2. Al-Rajhi + 04:45, 3. Al-Attiyah + 11:14