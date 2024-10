Krasokorčuliar Hagara bude najväčším lákadlom na Memoriáli O. Nepelu

Krasokorčuliar Adam Hagara bude na nadchádzajúcom Memoriáli Ondreja Nepelu najväčším lákadlom z pohľadu slovenského diváka. V poradí 32. ročník podujatia bude mať prvýkrát v histórii slovenské zastúpenie vo všetkých kategóriách.





Na memoriáli, ktorý je súčasťou seriálu ISU Challenger Series, sa predstaví 57 pretekárov z 23 krajín sveta. Slovensko budú medzi sólistami reprezentovať Adam Hagara, Vanesa Šelmeková a Ema Doboszová, v súťaži tanečných párov sa predstavia Anna Šimová s Kirillom Aksenovom a Sofia Mária Pucherová s Nikitom Lysakom. Medzi mužmi mal štartovať aj 17-ročný Lukáš Václavík, víťaza juniorskej GP v Gdansku však vyradilo zranenie.Najväčším želiezkom v ohni bude bronzový medailista z juniorských MS Hagara, ktorý sa chce pomaly zameriavať na súťaženie v seniorskej kategórii. "Túto sezónu som začal na juniorských Grand Prix a odteraz sa budeme snažiť smerovať na seniorské kategórie. Čakajú ma ešte rôzne preteky a hlavný cieľ tejto sezóny je kvalifikovať sa na zimnú olympiádu 2026. Dúfam, že sa mi podarí aj stupeň víťazov na juniorských MS. Túto sezónu mám najvyššie ciele a budem sa snažiť dokázať čo najviac," povedal na stredajšej tlačovej konferencii.Osemnásťročný reprezentant na súťaže lieta po celom svete a na domácu atmosféru v TIPOS Aréne sa teší. "Je to cítiť už na začiatku, keď nastupujeme na jazdu. Všetci fanúšikovia hučia a je ich počuť. Vtedy to nahodí sebadôveru a pocit, že sa chcem domácim fanúšikom ukázať. Aj po každom skoku, či sa nám podarí alebo nie, nám ukazujú dôveru, to, že nám chcú pomôcť ako môžu a že sa na nás radi pozerajú," konštatoval Hagara a prezradil, že divákom predvedie novú voľnú jazdu.Práve čo najviac fanúšikov by v hľadisku rád videl nový predseda Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu (SKrZ) Peter Majerník. "Považujem za veľmi dôležité, aby medzinárodné preteky mali väčšiu divácku obsadenosť. Aby sa diváci prišli pozrieť, podporili športovcov a vytvorili skvelú atmosféru. Je úplne iné vystupovať a ukázať, čo športovci vedia, ak majú veľké obecenstvo, ktoré ich doslova tlačí dopredu potleskom," uviedol Majerník, medzi ktorého priority patrí popularizácia krasokorčuľovania v čo najširšej verejnosti.V rámci oficialít pripravil SKrZ slávnostné odkrytie Pamätnej tabule krasokorčuliarskych osobností či uvedenie medzinárodnej rozhodkyne a spoluzakladateľky podujatia Felicitas Babušíkovej do Siene slávy. Babušíková v minulosti pôsobila ako riaditeľka krasokorčuľovania Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU), čo je najvyššia funkcia, ktorú Slovák v tejto organizácii dosiahol. Okrem iného tiež výrazne prispela k vypracovaniu nového moderného systému rozhodovania. Memoriál sa uskutoční v piatok 25. a v sobotu 26 októbra.