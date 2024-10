Liga majstrov: Barcelona zdolala Bayern po takmer 10 rokoch, naladila sa na El Clasico

Futbalisti FC Barcelona po takmer desiatich rokoch opäť zdolali Bayern Mníchov, navyše aj s hetrikom Raphinhu. Jeho tím si poradil s bavorským klubom vysoko 4:1 a kapitán strelil všetky góly okrem víťazného, o ktorý sa postaral Robert Lewandowski. Katalánci predtým zdolali Bayern naposledy v semifinále LM 2014/15, keď získali svoj doteraz posledný piaty titul v tejto súťaži.





Barcelona prehrala s Bayernom šesť zápasov za sebou vrátane duelu zo štvrťfinále LM v roku 2020, keď nestačila na Bavorov 2:8. Celkové skóre pred stredajším zápasom bolo v týchto stretnutiach 22:4 v prospech nemeckého tímu. Otvárací gól v podaní Raphinhu padol už po minúte hry, keď dostal od Fermina Lopeza prihrávku za obranu a obišiel brankára Manuela Neuera. Prvý inkasovaný gól sa na hre hostí neprejavil - po 10 minútach skóroval Harry Kane, no jeho zásah neplatil pre ofsajd. O chvíľu sa presadil po podobnej akcii a strelil jediný gól svojho tímu. Domáci sa zasa spoliehali na brejky a rýchlosť Raphinhu i Lamina Yamala, čo sa týka obrany, hrali vysoko, no ofenzíva Bayernu to nedokázala lepšie využiť napriek niekoľkým šanciam. Príležitosti nevyužili v tejto fáze Michael Olise ani Joshua Kimmich.V 36. minúte chybovala obrana na strane hostí, Kim Min-Jae si neporadil s vysokou loptou. Tú poslal na voľného Lewandowského Lopez a Poliak zakončil do odkrytej brány. V treťom zápase LM tak strelil tretí gól a celkovo ich má v tejto sezóne na konte 17. Hostia po jeho góle protestovali pre údajný faul Lopeza na Min-Jaeho, no podľa systému VAR kontakt nebol taký výrazný. Na záver polčasu dostal Bayern gól do šatne, keď Raphinha z kraja šestnástky zatočil loptu k žrdi. Víťazstvo zavŕšil v 56. minúte z ďalšieho brejku, do ktorého ho poslal Yamal. Hetrikom tak oslávil svoj stý štart za katalánsky klub.Tréner Barcelony Hansi Flick, ktorý prišiel toto leto, doviedol v minulosti Bayern k jednému zo šiestich titulov v Lige majstrov. Bavorský tím viedol aj v auguste 2020, keď rozdrvil domácu Barcelonu 8:2. Tento zápas bol do stredy posledný, v ktorom "Barca" dokázala proti Bayernu skórovať. "Ak vyhráte takýto zápas, musíte to osláviť, pre tím je to skvelé. Dáva nám to sebadôveru pred sobotou," citovala Flicka agentúra AFP. Jeho tím čaká v sobotu El Clasico, do ktorého sa naladil víťazne aj Real Madrid. Ten v repríze tohtoročného finále LM zdolal Borussiu Dortmund 5:2. "Pozrite, čo sa stalo včera v Madride a čo sa stalo dnes. To ukazuje, aký dobrý zápas to bude v sobotu. El Clasico je jeden z najlepších zápasov na svete. Čo sa týka dnešného večera, môžeme byť spokojní. Je pre mňa dôležité dokázať vyhrať takýmto spôsobom pred našimi fanúšikmi, je to výnimočné," citovala kapitána Raphinhu agentúra Reuters.Barcelone patrí v tabuľke deviate miesto s dvoma víťazstvami, keďže na úvod zaváhala na pôde Monaca 1:2. Bayern vyhral len úvodný duel proti Dinamu Záhreb (9:2) a momentálne mu patrí 23. miesto. "Tím ukázal maximum, nie je pochýb o ich snahe. Maximum však dnes nestačilo. V prvom polčase sa zdalo, že by sme mohli tento zápas zvládnuť. Kľúčové momenty sme však nezvládli a preto je výsledok dosť krutý," zhodnotil kouč hostí Vincent Kompany. Bayern prehral v tohtoročnej LM aj na pôde Aston Villy (0:1) a najbližšie ho čaká Benfica Lisabon.