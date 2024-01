Krasokorčuliar Hagara získal na ZOHM 2024 striebro, zlatá medaila mu ušla len o pol boda (video)

Tretí slovenský medailista

Od zlata ho delilo pol boda

Súťaž bežcov na lyžiach

Zlepšenie v skoku na lyžiach

29.1.2024 (SITA.sk) - Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara získal striebornú medailu na zimných olympijských hrách mládeže 2024. V juhokórejskom Kangnungu si udržal svoju pozíciu po krátkom programe a dosiahol najvýznamnejší výsledok svojej doterajšej kariéry.Po biatlonistovi Markusovi Sklenárikovi a lyžiarovi Andrejovi Barnášovi, ktorí získali bronz, je tretím slovenským medailistom zo ZOH mládeže v juhokórejskej provincii Kangwon. Informoval o tom web SOŠV olympic.sk.Hagara vstúpil do voľných jázd z 2. pozície po krátkom programe s minimálnou stratou na vedúceho Američana Jacoba Sancheza. Zverenec Vladimira Dvojnikova a Alexandry Hagarovej predviedol takmer bezchybnú jazdu na hudbu zo skladby „Dream On" od skupiny Aerosmith Zvládol v nej na úvod kombináciu trojitého axla s dvojitým tulupom, potom i sólový trojitý axel, pridal kombináciu trojitých flipa a tulupa, trojitý loop, trojitý flip v kombinácii s dvoma dvojitými axlami i trojitý lutz. Bez zaváhaní predviedol aj piruety a krokovú pasáž. Za svoju jazdu dostal 141,17 bodu. Vyššie známky mali iba Japonec Rio Nakata a domáci Kim Hjungjeom.V celkovom súčte voľnej jazdy s krátkym programom prehral Hagara s Kim Hjungjeomom o pol boda. Slovákov bodový súčet bol 216,23, Kórejčan mal 216,73. Bronz si vybojoval už s väčším odstupom čínsky rodák reprezentujúci Nový Zéland Jen-chao Li (208,84). Američan Sanchez klesol z prvej až na štvrtú priečku (200,28).„Som veľmi šťastný a spokojný. Nechcel som síce hovoriť o tom, že získam medailu, ale napokon s ňou odchádzam. Vo svojej voľnej jazde som urobil všetko, čo som mohol. Možno druhý axel mi trocha utiekol z nohy, ale vo voľnej jazde je veľa iných prvkov. Celkovo mi vyšla a mám radosť zo striebra, aj keď zlato bolo tiež veľmi blízko,“ povedal v prvej reakcii Adam Hagara pre olympic.sk.V areáli Alpensia v Pjongčangu začali svoje súťaže bežci na lyžiach aj kombinátori. V šprinte voľnou technikou v behu na lyžiach postúpili zo slovenských zástupcov z kvalifikácie do vyraďovacej časti Michal Adamov a Emília Rendová. V kvalifikácii na 1500 m trati dosiahol Adamov 24. najlepší čas, Rendová bola sedemnásta.Vo štvrťfinále bojoval Adamov, ktorý sa v Pjongčangu už predstavil v biatlone, do posledných metrov o postup, napokon skončil vo svojom behu štvrtý a celkovo obsadil 18. priečku. Medzi dievčatami Emília Rendová dobehla vo svojom behu so stratou na najlepšie a zaradila sa vo výsledkovej listine na 27. pozíciu.Po úvodnej časti severskej kombinácie bol Hektor Kapustík na 2. mieste, v druhej časti však svoju pozíciu neudržal a klesol na 11. priečku. Kapustík na mostíku HS-106 skočil v skokanskej časti 109 metrov, za čo od rozhodcov dostal 134,1 bodu. Oproti súťaži v skokoch na lyžiach, v ktorej tiež štartoval, sa výrazne zlepšil.