Krásy Česka je možné spoznávať celý život a nájsť v tejto krajine vždy niečo nové a zaujímavé. Česko má podobné prírodné podmienky ako Slovensko a rovnako sa podobá aj naša kultúra – nečudo, keď sme dosť dlho tvorili spoločný štát. Napriek tomu Vám táto krajina môže ponúknuť množstvo možností – či už milujete pobyt v prírode alebo ruch veľkomesta. Ako spoznať krásy Česka za jeden týždeň? Čo vidieť? A ako cestovať do zahraničia bezpečne?

Spoznajte krásy Česka za jeden týždeň!

Česko disponuje krásnymi kultúrnymi aj prírodnými pamiatkami, ktoré nie je ľahké spoznať ani za celý život. Stále by ste našli nové oblasti s čarovnou históriou a prekrásnym vzhľadom, ktoré by sa oplatilo spoznať. Ak však chcete zažiť to najlepšie z Česka za jeden týždeň, najlepšie je nájsť si príjemný balans medzi prírodou a kultúrou. Cestu je ideálne začať na juhu – južné Čechy sú známe predovšetkým nádhernými zámkami a hradmi. Medzi najobľúbenejšie patria Rožmberk nad Vltavou, Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, Jindřichov hradec, či Červená Lhota.

Tieto nádherné miesta spájajú krásu prírody s výnimočnou architektúrou. Následne môžete pokračovať priamo do centra diania – do výnimočného hlavného mesta Česka – Prahy. Praha je nádherným mestom s bohatou kultúrou, skvelými gastronomickými podnikmi a tiež veľkým spektrom možností kultúrneho vyžitia. Samotné prechádzky týmto mestom sú zážitkom samým o sebe.

Poslednou zástavkou Vášho týždňového spoznávania Česka môže byť nádherné České Švajčiarsko, ktoré sa nachádza úplne na severe krajiny. Nádherná príroda s pekne upravenými chodníkmi je dostupná pre všetky vekové kategórie. Zároveň si budete môcť so zatajeným dychom sledovať čaro prírody a pritom budete absolvovať zdravý pohyb na čerstvom vzduchu.

Samozrejme Česko je možné spoznávať aj prostredníctvom iných miest. Táto krajina je veľmi variabilná a ľudia vo veľkých mestách žijú úplne inak ako ľudia v dedinkách navôkol. Práve preto je Česko skvelou krajinou na spoznávanie – môžete si vybrať presne to čo Vás zaujíma a tak je každý výlet unikátnym a skvelým zážitkom. Medzi ďalšie skvelé miesta patria napríklad Lednice, Valtice, ale aj Brno, či Opočno, ZOO Praha, či prechádzka Českou Kanadou.

Pri cestovaní Vám bezpečnosť zaistí kvalitné cestovné poistenie. Takýto viacdňový výlet môžete absolvovať rôznymi dopravnými prostriedkami, no na všetko treba myslieť vopred. Aj ubytovanie je lepšie si zajednať skôr, aby ste mali istotu, že budete mať kde prespať a budete mať splnené základné ľudské potreby. Dobrým nápadom môže byť absolvovanie takéhoto výletu v karavane.