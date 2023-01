Novým náčelníkom Vojenskej kancelárie prezidentky sa stal Dovhun, vystriedal generálporučíka Šimka

Nový náčelník Dovhun

Pôsobil vo vojenských misiách

10.1.2023 (Webnoviny.sk) - Do pozície náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta SR od 1. januára nastúpil brigádny generál Ladislav Dovhun. Generálporučík Vladimír Šimko , ktorého v tejto funkcii Dovhun vystriedal, odišiel koncom minulého roka do výslužby. V tlačovej správe o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec. Nový náčelník Dovhun vstúpil do Ozbrojených síl v roku 1987. Študoval na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši, kde vyštudoval odbor protivzdušná obrana pozemných vojsk.Okrem toho študoval aj na Vyššej veliteľskej a štábnej škole spojených druhov vojsk v Shrivenhame vo Veľkej Británii a na King´s College v Londýne a absolvoval aj kurz národnej bezpečnosti na Baltic Defence College v estónskom Tartu.Ladislav Dovhun zastával rad náčelníckych a veliteľských funkcií v rámci Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a pôsobil aj vo viacerých vojenských zahraničných misiách, ako napríklad UNFICYP na Cypre, KFOR v Kosove, na medzinárodnom veliteľstve STRED v Lipljane. Pôsobil tiež v štruktúrach medzinárodného veliteľstva ISAF v Afganistane.