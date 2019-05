Krátko po eurovoľbách sa v Bruseli uskutoční summit lídrov Únie

Na archívnej snímke europarlament. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 3. mája (TASR) - Lídri Európskej únie by sa mali 28. mája stretnúť v Bruseli na summmite, ktorý bude venovaný diskusii o smerovaní európskej exekutívy v najbližších piatich rokoch.Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá uviedla, že schôdzka sa uskutoční dva dni po voľbách do Európskeho parlamentu. Podobná schôdzka sa konala aj po eurovoľbách v roku 2014.Predpokladá sa, že predseda Európskej rady Donald Tusk oznámi plány na zvolanie povolebného summitu na budúci týždeň v rumunskom meste Sibiu, kde sa 9. mája na pozvanie rumunského prezidenta Klausa Iohannisa uskutoční neformálny summit Európskej rady.Avizované stretnutie by malo európskym lídrom umožniť diskusiu o tom, kto vystrieda Jeana-Clauda Junckera na poste predsedu Európskej komisie. Jeho nástupca by mal byť oficiálne nominovaný na summite 20. a 21. júna v Bruseli. Schvaľovať by ho potom mali poslanci nového europarlamentu.Parlament, ktorého poslanci budú zvolení vo voľbách konaných v jednotlivých členských štátoch 23.-26. mája, sa na ustanovujúcom zasadnutí zíde 2. júla.