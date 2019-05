OSN vyzýva na prepustenie väzneného venezuelského opozičného poslanca

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. mája (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v piatok vyzval venezuelského prezidenta Nicolása Madura, aby zverejnil miesto, kde sa nachádza opozičný poslanec Gilber Caro zadržaný minulý týždeň.OHCHR vo svojom vyhlásení upozornil, že Carovo zatknutie nebolo len v rozpore s jeho poslaneckou imunitou, ale venezuelské úrady nezverejnili správy o jeho osude a mieste, kde sa nachádza. OHCHR konštatoval, že podľa medzinárodného práva je Carov prípadHovorkyňa OHCHR Ravina Šamdasáníová v piatok na brífingu v Ženeve uviedla, že Cara nepredviedli pred súd, pričom podľa venezuelských zákonov sa tak malo stať do 48 hodín od zadržania.Opozíciou ovládané Národné zhromaždenie vo svojom vyhlásení z 27. apríla informovalo o zatknutí poslanca Cara a označilo ho za porušenie jeho poslaneckej imunity.Jeho zadržanie kritizovali aj americkí kongresmani vrátane republikánskeho senátora Marca Rubia a demokrata Eliota Engela. Generálny tajomník Organizácie amerických štátov Luis Almagro vo svojom stanovisku vyzval na Carovo "okamžité oslobodenie".Caro už strávil rok a pol vo väzení, z ktorého ho prepustili v júni 2018.Jeho najnovšie zatknutie prišlo v čase, keď predseda Národného zhromaždenia Juan Guaidó stupňuje tlak na prezidenta Nicolása Madura a spochybňuje legitimitu jeho znovuzvolenia do funkcie prezidenta v roku 2018. Guaidó sa v januári tohto roku vyhlásil za dočasného prezidenta.Maduro má stále podporu venezuelskej armády, ako aj kľúčových spojencov Venezuely - Ruska a Číny. Guaidóa uznala za vodcu Venezuely väčšina krajín západného sveta vrátane Spojených štátov.