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15. júla 2026

Krátko po prvom semifinále MS 2026 chceli vlamači vykradnúť barcelonský dom Yamala


Tagy: La Liga

Po triumfe Španielska v semifinále svetového šampionátu došlo k pokusu o vlámanie v barcelonskom dome Lamina Yamala. Do domu španielskeho futbalového reprezentanta Lamina Yamala v Barcelone sa v stredu ...



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yamal 676x451 15.7.2026 (SITA.sk) - Po triumfe Španielska v semifinále svetového šampionátu došlo k pokusu o vlámanie v barcelonskom dome Lamina Yamala.


Do domu španielskeho futbalového reprezentanta Lamina Yamala v Barcelone sa v stredu ráno pokúsili vlámať dvaja maskovaní páchatelia. Incident sa udial krátko po tom, čo futbalisti Španielsko postúpili do finále majstrovstiev sveta v Severnej Amerike.

Podľa vyjadrenia hovorcu katalánskej regionálnej polície došlo k pokusu o vlámanie v obci Esplugues de Llobregat na okraji Barcelony. Polícia pre ochranu súkromia neprezradila majiteľa domu, ale denník La Vanguardia označil nehnuteľnosť ako dom 19-ročného útočníka španielskej reprezentácie.

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Lamine Yamal, ktorý sa v semifinále proti Francúzsku (2:0) podieľal na triumfe svojho tímu tým, že v prvom polčase vybojoval pokutový kop, sa stal nečakaným cieľom kriminálnikov. Podľa spomenutého periodika páchatelia, ktorí mali tváre prekryté kuklami, sa pokúsili vyliezť na múr okolo domu, no zostali prekvapení prítomnosťou súkromnej bezpečnostnej služby a z miesta činu ušli.

Dom Yamala je verejnosti známy tiež preto, že predtým patril futbalovej legende FC Barcelona Gerardovi Piquému a jeho bývalej partnerke, kolumbijskej hudobnej hviezde Shakire, keď tam žili počas ich spoločného pôsobenia v Katalánsku.

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Okrem Yamala nie sú prípady vlámania do domov futbalových hviezd ojedinelé, v ostatných rokoch mali podobné "skúsenosti" aj hviezdy ako Karim Benzema, Rodrygo či Dani Carvajal.

Španielska polícia a médiá naďalej vyšetrujú prípad pokusu o vlámanie v dome Lamina Yamala, páchatelia sú zatiaľ na slobode.


Zdroj: SITA.sk - Krátko po prvom semifinále MS 2026 chceli vlamači vykradnúť barcelonský dom Yamala © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga
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