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 24hod.sk    Šport

15. júla 2026

Vypadnutie Nemecka v šestnásťfinále MS 2026 odhaľuje systematické problémy, tvrdí šéf Bayeru Leverkusen


Tagy: MS vo futbale 2026 nemecká futbalová reprezentácia

Fernando Carro varuje pred štrukturálnymi a kultúrnymi prekážkami v nemeckom futbale. Opakované neúspechy nemeckej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta sú podľa šéfa Bayeru Leverkusen ...



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germany_soccer_bundesliga_leverkusen_77517 676x451 15.7.2026 (SITA.sk) - Fernando Carro varuje pred štrukturálnymi a kultúrnymi prekážkami v nemeckom futbale.


Opakované neúspechy nemeckej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta sú podľa šéfa Bayeru Leverkusen Fernanda Carra dôsledkom štrukturálnych, politických a kultúrnych problémov v nemeckej spoločnosti. Nemecko v minulosti ovládlo svetový futbalový šampionát štyrikrát, no na MS 2026 vypadlo už v šestnásťfinále a na predchádzajúcich dvoch šampionátoch sa nedostalo ani zo skupinovej časti.

Carro, ktorý vedie Bayer od roku 2018 a pod jeho vedením získal Leverkusen svoj prvý bundesligový titul v roku 2024, upozornil na potrebu výraznejších investícií do mládežníckeho futbalu. "Nemecko má stále výnimočných jednotlivcov, no je zrejmé, že do najvyššej úrovne prichádza menej nových hráčov," upozornil 61-ročný funkcionár.

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Podľa neho treba lepšie prepojiť školský systém so športom a vytvoriť modernú infraštruktúru. Navyše, tieto projekty často brzdí byrokracia a zdĺhavé rozhodovanie. Carro spomenul, že Bayer Leverkusen čaká už takmer desať rokov na povolenie výstavby nového tréningového centra, hoci bol projekt už zmenšený.

"Toto je len jeden príklad širších problémov v Nemecku," dodal. Španielsky rodák zároveň ocenil úspechy európskych krajín, ktoré sa na šampionáte dostali ďalej. Španielsko je už vo finále, Francúzsko a Anglicko sa prebojovali semifinále. A to podľa Carra vďaka veľkej ambícii, vytrvalosti a tímovej sile. "Tieto krajiny investovali systematicky do infraštruktúry, akadémií i rozvoja trénerov a hráčov," zdôraznil.

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Po MS 2026 pozíciu trénera národného tímu Nemecka opustil Julian Nagelsmann a jeho miesto by mal čoskoro zaujať Jürgen Klopp. Carro však upozornil, že ani renomovaný Klopp nemôže sám vyriešiť dlhodobé a štrukturálne problémy.

"Jürgen Klopp dosiahol veľa a zaslúži si rešpekt, ale sám nemôže zmeniť základné podmienky. Kľúčové sú silný a moderný koncept mládežníckeho vývoja, kvalitná infraštruktúra, jasné princípy výkonu a ochota meniť sa," uzavrel čelný predstaviteľ Bayeru Leverkusen.


Zdroj: SITA.sk - Vypadnutie Nemecka v šestnásťfinále MS 2026 odhaľuje systematické problémy, tvrdí šéf Bayeru Leverkusen © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 nemecká futbalová reprezentácia
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