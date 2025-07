Kreatívne centrum Košického kraja bude mať nové ateliéry, samospráva rekonštruuje priestory – FOTO

Funkčný a moderný priestor

5.7.2025 (SITA.sk) - Košický samosprávny kraj (KSK) začal s rekonštrukciou priestorov, kde vzniknú nové ateliéry patriace ku Kreatívnemu centru Košického kraja. Ako župa informovala, nové priestory pre umelcov a kreatívcov vzniknú v budove na Strojárenskej ulici.Zmodernizované ateliéry budú patriť ku Startup Campusu Inovačného centra Košického kraja (ICKK). Primárne by mali slúžiť ako inovačno-kreatívna komunita pôsobiaca v rámci kraja.„Na projekte Kreatívneho centra Košického kraja nám mimoriadne záleží, preto prvú veľkú rekonštrukciu financujeme z vlastného rozpočtu. Za 752 000 eur kompletne zrekonštruujeme 3. a 4. poschodie v budove na Strojárenskej, kde vzniknú nové ateliéry, tie pôvodné zrekonštruujeme a vytvoríme tiež tri nové vzdelávacie priestory s kapacitou pre 50 ľudí,“ priblížil predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý). Doplnil, že ich cieľom je vytvorenie funkčného a moderného priestoru pre umelcov a kreatívcov, aby sa dané odvetvie mohlo v kraji rozvíjať.„Súčasťou prác bude aj vytvorenie spoločných priestorov, kuchyniek či sociálnych zariadení a v objekte tiež budú inštalované bezpečnostné systémy. Okrem rekonštrukčných prác kraj pripravuje aj tzv. feasibility study, ktorá povie viac o novom funkčnom využití areálu," uvádza KSK.Dopĺňa, že zrevidoval aj projektovú dokumentáciu, čo umožní žiadať o externé finančné zdroje nielen na areál ako celok, ako to bolo pri pôvodnom zámere, ale aj na jednotlivé objekty. Župa ak bude môcť objekty rekonštruovať po etapách.„Košický samosprávny kraj podporuje kreatívnu komunitu už teraz, aktuálne realizuje rôzne podporné aktivity vrátane workshopov, prednášok či podporných programov. Okrem toho vytvoril výzvu na podporu nezriaďovanej kultúry vrátane kreatívcov pod názvom PUZZLE, v rámci ktorej poskytne úspešným žiadateľom na ich projekty v oblasti kreatívneho priemyslu finančné prostriedky. Župa na túto výzvu vyčlenila zo svojho rozpočtu 100 000 eur, pričom dotáciu získalo celkom 15 žiadateľov," pripomína KSK.Doplnil, že Kreatívne centrum patrí k Inovačno-kreatívnej štvrti, ktorá postupne vzniká v areáli na Strojárenskej ulici v Košiciach, a to v gescii ICKK. Župa doplnila, že v júni tam spolu s ICKK otvorili prvý otvorený zdieľaný pracovný priestor v Košiciach. Ten je určený pre kreatívcov, inovátorov aj startupom.„V rámci prvej etapy rekonštrukcie vnútrobloku boli komplexne upravené vnútorné parky aj zeleň, nainštalované bolo nové osvetlenie, pribudli lavičky a súpravy sedenia a v celom areáli bolo inštalované wifi pripojenie, ktoré umožní prácu s vysokorýchlostným internetom. Open coworking budú využívať nielen umelci a kreatívci, župa spolu s ICKK pripravuje pravidelné podnikateľské a inovačné podujatia a prednášky," uzatvára KSK.