Polícia zadržala 24-ročného muža podozrivého z útoku nožom. Teraz už čelí obvineniu z pokusu o vraždu – VIDEO

5.7.2025 (SITA.sk) -Obvineniu z pokusu o vraždu čelí 24-ročný muž z Brezna. K incidentu došlo ešte v utorok večer na Zvolenskej ulici v Žiline. Ako priblížila žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková , mladý muž bodol do brucha 50-ročného muža po tom, ako ho ten upozornil, aby bol tichšie.Po útoku páchateľ ušiel spolu s ďalšou osobou z miesta činu. Zranený muž bol okamžite prevezený do nemocnice, informovala polícia.Po prijatí oznámenia na linku tiesňového volania boli do pátrania po dvoch mužoch okamžite nasadené všetky dostupné sily a prostriedky. „Policajti pri pátraní využili špeciálnu techniku - drony s termovíziou. V súčinnosti s Policajným pohotovostným útvarom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline sa podarilo v priebehu niekoľkých hodín osoby zadržať,“ uviedla policajná hovorkyňa.