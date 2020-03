Krejčí vidí problém v nedostatku zdravotníckeho materiálu, na koronavírus sme neboli pripravení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2020 (Webnoviny.sk) - Najväčší problém v súvislosti s novým koronavírusom vidí Marek Krajčí v tom, že sme neboli dostatočne materiálne pripravení. Pravdepodobne budúci minister zdravotníctva Marek Krajčí to uviedol po rokovaní Ústredného krízového štábu.Žiadny zdravotný systém na svete podľa neho nie je dostatočne pripravený na to, čo sa teraz v niektorých krajinách deje. "Nemali sme dostatok ochranných prostriedkov a testov. Mnohé opatrenia, ktoré by sa dali robiť radikálnejšie, sa nedajú, nemáme na to vybavenie. Nemalo sa dovoliť z nášho letiska odletieť do Číny s ochrannými prostriedkami, keď sme vedeli, že Štátne hmotné rezervy nimi nedisponujú," uviedol.Ako Krajčí konštatoval, bol by za to, aby sa testovalo viac, testov však nie je dostatok. V nemocniciach je podľa neho najdôležitejšie zastaviť všetky výkony, ktoré nie sú nevyhnutné, aby sa nemocnice uvoľnili na nápor ľudí, ktorí budú mať závažné príznaky. "Treba to robiť múdro a strategicky," dodal.Ako informoval, rozprával sa aj s riaditeľkou Univerzitnej nemocnice Bratislava Renátou Vandriakovou, aby mali dostatok kvalitne izolovaných nemocničných traktov, pavilónov, izieb a oddelení, aby mohli týchto ľudí liečiť a zachraňovať ich životy.Ako informoval, prístrojov na pľúcnu ventiláciu je momentálne k dispozícii približne tisíc, dokúpiť by sa malo ešte približne 10 percent. Ak bude rozmer epidémie podobný ako v Taliansku, nebude to podľa neho stačiť. "Ak všetci budeme zodpovední, a čo najmenej obmedzíme nástup epidémie u nás, budeme sa modliť, aby to stačilo," uzavrel.