Sociálna poisťovňa akceptuje aj ošetrovné dlhšie ako 10 dní, treba však splniť podmienky

Neobmedzenú OČR musí schváliť krízový štáb

Zostanú otvorené len potraviny, drogérie a lekárne

12.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ak je karanténa pre uzavretie škôlky alebo školy dlhšia ako desať dní, počas ktorých sa môže vyplácať ošetrovné, Sociálna poisťovňa na základe nového potvrdenia zriaďovateľa o pretrvávajúcej karanténe akceptuje jej predlžovanie po 10 dňoch podľa reálnej potreby.Na otázku agentúry SITA, ako bude Sociálna poisťovňa postupovať pri zatvorení škôl na viac ako osem pracovných dní, to uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. "Zriaďovateľ však musí novým rozhodnutím zavrieť školu a zverejniť to na webovej stránke. Vtedy bude Sociálna poisťovňa akceptovať výplatu ošetrovného aj ďalej, prípadne rodičia sa po 10 dňoch môžu pri dieťati vymeniť," uviedol.Takýto postup je podľa hovorcu Sociálnej poisťovne uvedený v zákone o sociálnom poistení, ktorý pozná iba 10-dňové ošetrovné."Požiadavku na zmenu tohto mechanizmu Sociálna poisťovňa vzniesla na ústredný krízový štáb, ktorý o takýchto technických záležitostiach vo štvrtok rozhoduje, a ktorý jediný môže zmeniť na základe aktuálnej situácie trvanie OČR z 10 dní na neobmedzený počet dní, podľa potreby. Zatiaľ musíme uplatňovať tento zákonný postup," dodal Višváder.Ošetrovné ako dávka nemocenského poistenia sa poskytuje za kalendárne dni. Zákon o sociálnom poistení hovorí o trvaní nároku na ošetrovné najviac 10 kalendárnych dní. Spolu so sobotou a nedeľou tak ide o osem pracovných dní.Na Slovensku sa uzatvoria od pondelka budúceho týždňa na minimálne 14 dní všetky školské a predškolské zariadenia.Ako ďalej uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) po zasadnutí ústredného krízového štábu, štát zároveň uzatvára všetky aquacentrá, zábavné parky, diskotéky, avšak napríklad aj lyžiarske strediská, či detské kútiky. V nákupných centrách ostanú otvorené iba potraviny, lekárne a drogérie.