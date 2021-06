Krejčíková sa na Roland Garros prebojovala až do semifinále, zdolať musí Sakkariovú (video)

Českej tenistke sa splnil sen

Uragán menom Krejčíková

Sakkariová zdolala vlaňajšie finalistky

9.6.2021 (Webnoviny.sk) - Česká tenistka Barbora Krejčíková postúpila až do semifinále dvojhry na Roland Garros v Paríži. V súboji štvrťfinálových grandslamových debutantiek 25-ročná Krejčíková zdolala iba 17-ročnú Američanku Coco Gauffovú za 110 minút 7:6 (6), 6:3. Víťazka premenila pri svojom podaní šiesty mečbal, keď jej súperka "vyhodila" forhend mimo dvorca.Súperkou Krejčíkovej v semifinále bude Grékyňa Maria Sakkariová , ktorá zastavila 11-zápasovú parížsku víťaznú sériu obhajkyne titulu Poľky Igy Swiatekovej. Sakkariová ju za 95 minút zdolala 6:4, 6:4."Som šťastná, prežívam úžasné pocity, aj keď tomu ešte veľmi neverím. Veľa energie som získala od divákov, som ňou doslova 'napumpovaná'. Ďakujem za ich podporu," uviedla Barbora Krejčíková v prvom pozápasovom rozhovore na kurte."Reálne som si ani nevedela predstaviť, že sa na takom veľkom turnaji môžem dostať až do semifinále. Teraz prežívam splnenie sna. Som taká nabudená, že ďalší zápas by som pokojne odohrala ešte v tento deň," dodala Krejčíková.Česká hráčka položila základ úspechu v koncovke prvého setu, keď mladučkej súperke postupne odvrátila až päť setbalov. Zo stavu 4:6 v tajbrejku otočila na víťazných 8:6. V druhom sete sa už centrálnym parížskym kurtom Philippa Chatriera prehnal uragán menom Krejčíková.Češka v zrýchlenom režime vyhrala úvodných päť hier, až potom dovolila súperke skorigovať stav. Gauffová sa ako-tak chytila, ale na viac ako tri víťazné gemy nemala nárok. Na víťazné údery to celkovo bolo 27-25 pre Krejčíkovú, ale víťazka urobila o poznanie menej nevynútených chýb (28-41).Krejčíková pred Roland Garros ovládla turnaj v Štrasburgu a sériu víťazných zápasov aktuálne natiahla na desať. Krejčíková sa v Paríži predstavila aj v miešanej štvorhre po boku Slováka Filipa Poláška, ale ako najvyššie nasadený pár prehrali vo štvrťfinále zo štyroch mečbalov.Dvadsaťpäťročná Sakkariová skompletizovala semifinálové kvarteto tenistiek, z ktorých ani jedna ešte nezažila víťazný pocit s trofejou na grandslamovom turnaji. V Paríži sa jej podaril unikát, keď v rozpätí dvoch dní zdolala obe vlaňajšie finalistky, najprv neúspešnú Američanku Sofiu Keninovú a potom aj 20-ročnú šampiónku Igu Swiatekovú . Boli to zároveň jej prvé dve víťazstvá v kariére nad hráčkami z Top Ten rebríčka WTA."Tento úspech si vychutnávam spoločne so svojím tímom, bez ľudí okolo mňa by som to nedosiahla. Urobila som dnes veľký krok vo svojej kariére, ale ešte zďaleka nekončím," komentovala Sakkariová, ktorá Swiatekovú prestrieľala vo víťazných úderoch 26-17 a vyhrala až 83 percent loptičiek po prvom podaní.Semifinálové dvojice zložené so samých debutantiek v tejto fáze turnaja /Pavľučenková - Zidanšeková a Sakkariová - Krejčíková/ sa na grandslamovom podujatí v histórii otvorenej éry tenisu zrodilo iba po druhý raz a po 43 rokoch. Predtým sa to stalo na Australian Open 2978 v Melbourne.