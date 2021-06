Tipos extraliga by sa mala začať koncom septembra. Rátajú aj s divákmi, ale model ešte nie je schválený

Model súťaže ešte nie je schválený

V extralige sa možno predstaví aj Prešov

Priamy postup či baráž?

Prihlásili sa všetky kluby vrátane Slovana

Riešili sa aj finančné kompenzácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.6.2021 (Webnoviny.sk) - Nový ročník najvyššej slovenskej hokejovej súťaže by sa mal začať 24. septembra a predbežne aj za účasti divákov na tribúnach. Zatiaľ však nie je istá účasť maďarského zástupcu z Miškovca.Aj tieto témy sa rozoberali na stredajšom stretnutí Asociácie profesionálnych hokejových klubov s prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslavom Šatanom vo Zvolene."Model najvyššej súťaže ešte nie je úplne stopercentný, ale vieme povedať, že začiatok by mal byť 24. septembra. O pokračovaní Miškovca ešte nie je rozhodnuté. Prebiehajú rokovania, ktoré by mali byť uzavreté do týždňa, možno desiatich dní. Čo sa týka divákov, nevieme si predstaviť, že by sme začali súťaž bez nich. V takom prípade nebudeme vedieť začať,“ priznali šéfka APHK Aneta Büdi a prezident SZĽH Miroslav Šatan na zväzovom webe hockeyslovakia.sk.V prípade, že by maďarský účastník v extralige nepokračoval, APHK by nehľadala náhradníka."Miškovec má samostatný spôsob udeľovania licencie. Ak by v extralige nepokračoval, nik ho nenahradí a bavíme sa o dvanástich účastníkoch,“ spresnila Büdi.V kuloároch rozoberanou témou je aj možný štart Prešova na licenciu Detvy."Vo štvrtok je k tejto otázke stretnutie, aby sme boli aj my informovaní, lebo zatiaľ to len presakovalo do médií. Prešov musí splniť nejaké podmienky a je tu možnosť, že v budúcej sezóne bude účinkovať v extralige,“ priblížil Šatan.Spoločnú reč našli kluby aj zväz v tom, koľko legionárov a mladých hráčov bude nastupovať v extralige. Platiť by mal model z nedávno skončeného ročníka: na zápasovej súpiske musia byť aspoň dvaja juniori a maximálne sedem zahraničných hráčov. V Slovenskej hokejovej lige by mal platiť limit štyroch legionárov.Konsenzus bude treba nájsť aj v prípade postupovania, resp. vypadnutia z najvyššej súťaže."Dohodli sme sa, že ešte budeme mať ďalšie stretnutie. Kluby SHL preferujú priamy postup, extraligisti baráž. Musíme zachovať mechanizmus, aby kluby z SHL mali šancu dostať sa do extraligy,“ prezradil Šatan.V prípade baráže by sa však črtal problém. Kým extraligista by mohol mať sedem zahraničných hokejistov, prvoligisti by si museli vystačiť len so štyrmi."Rozprávali sme sa aj o tom, vedeli by sme si predstaviť úpravu predpisov tak, aby prvoligisti neboli znevýhodnení,“ pripustila riaditeľka APHK.Ďalšou témou, ktorej sa dotkli novinári, je neúčasť Slovana Bratislava v APHK. Nateraz zažehnanou sa zdá byť téma Profesionálnej hokejovej ligy."Počuli sme mediálne správy o inej súťaži. Do konca mája sa mali kluby prihlásiť do extraligy a všetky tak spravili. Pracujeme teda s variantom, že všetky kluby v budúcom ročníku hrať budú,“ podotkol Šatan."Do budúcnosti je to živá téma, ale nie na najbližší ročník. Všetko závisí od toho, ako bude fungovať spolupráca,“ doplnila Büdi.Viaceré hokejové kluby sa vinou koronavírusu dostali do finančných ťažkostí. Na stretnutí pod Pustým hradom sa preto rozoberali aj finančné kompenzácie."Je to naša kľúčová téma a potrebujeme ju urgentne začať riešiť s kompetentnými. Hokejové kluby nedostali za predchádzajúce obdobie kompenzácie, ktoré dostali napríklad futbalové kluby z Fondu na podporu športu. Hovorí sa o tom, že by v blízkej budúcnosti mala prísť nejaká alternatíva. My však potrebujeme ešte doriešiť súťažný ročník 2019/2020. Keď prišla prvá vlna pandémie a všetko sa zastavilo, nebolo nič kompenzované. Musíme otvoriť túto tému a budeme radi, ak nás vypočujú. Kluby si zobrali úvery, aby sme zvládli posledný ročník. Neviem si predstaviť, že by sme mali začať ďalšiu sezónu s dlžobami. Doteraz bola len minimálna pomoc z Ministerstva školstva . Keďže sa to ťahá v dlhšom časovom horizonte, z nášho pohľadu sa bavíme o sume 3-5 miliónov výpadkov dokopy," doplnila Aneta Büdi na oficiálnej stránke SZĽH.