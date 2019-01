Kremeľ: Maduro je legitímnym lídrom Venezuely

Nicolás Maduro,archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 24. januára (TASR) - Moskva vo štvrtok podporila venezuelského prezidenta Nicolása Madura, označila ho za "legitímneho" lídra krajiny a odsúdila "uzurpáciu moci" zo strany opozície. Kremeľ sa tak vyjadril po tom, ako sa venezuelský opozičný líder Juan Guaidó vyhlásil za dočasného prezidenta.uviedol Dmitrij Peskov, hovorca prezidenta Vladimira Putina. "" dodal.Ruské ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo zahraničné zasahovanie do záležitostí Venezuely a podľa agentúry AFP uviedlo, že takéto aktivity by mohli viesť k chaosu a ku krviprelievaniu v tejto juhoamerickej krajine.uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.Predseda venezuelského Národného zhromaždenia a opozičný vodca Guaidó sa v stredu vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely. Jeho legitimitu ako nového prezidenta už okrem USA uznali s výnimkou Mexika všetky štáty patriace do tzv. limskej skupiny, ktorú tvoria najmä latinskoamerické krajiny, a to konkrétne Brazília, Kolumbia, Paraguaj, Peru, Argentína, Čile, Kostarika, Guatemala, Honduras, či Kanada, informovala agentúra AP.Na stranu Madura sa dosiaľ otvorene postavili Mexiko, Bolívia, Rusko, Kuba, Turecko ako aj Irán.