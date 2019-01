VICEPRIMÁTORA KOŠÍC ČUŇA V KORUPČNEJ KAUZE ODSÚDILI NA OSEM MESIACOV

Na archívnej fotografii Eugen Č. Foto: TASR Na archívnej fotografii Eugen Č. Foto: TASR

Chronologický priebeh súdnej kauzy v úplatkárskej afére Eugena Čuňa a ďalších dvoch osôb

Bratislava 24. januára (TASR) - Bývalého viceprimátora Košíc Eugena Čuňa odsúdil vo štvrtok Najvyšší súd (NS) SR po dlhých rokoch súdnych pojednávaní v korupčnej kauze na osem mesiacov s podmienečným odkladom na 12 mesiacov. Tento, v poradí už štvrtý verdikt v prípade, ktorý sa datuje od roku 2002, je však už právoplatný.Zároveň odvolací súd na svojom verejnom zasadnutí odsúdil Čuňa na peňažný trest vo výške 10.000 eur. V prípade, že by ho neuhradil, hrozil by mu náhradný trest v trvaní pol roka odňatia slobody. Na rovnaké tresty odsúdil trojčlenný senát NS SR pod vedením Juraja Klimenta aj dvoch ďalších spoluobžalovaných - Ladislava Pirovitsa a Viktora Kašpera. NS SR tak napokon vo štvrtok nepotvrdil posledný verdikt Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku z novembra 2017.NS SR na svojom verejnom zasadnutí uznal Čuňa a ďalších dvoch obžalovaných vinných z nepriamej korupcie. NS SR tak vo štvrtok zamietol odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a dvoch obžalovaných voči rozsudku súdu nižšieho stupňa. Prokurátor tvrdí, že išlo o jednu z najväčších korupčných káuz, ktorá podkopáva dôveru občanov a vyvoláva dojem, že štát rieši len "malú korupciu". Pritom išlo o zdĺhavý proces. "Vzhľadom na dĺžku konania sme vám uložili len podmienečné tresty," uviedol okrem iného predseda senátu Kliment.Prokurátor ÚŠP vo svojom záverečnom návrhu požiadal, aby súd trojicu uznal za vinnú z trestného činu nepriamej korupcie. Požiadal o uloženie trestu v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na dva roky. Zároveň požiadal, aby im senát NS SR uložil aj peňažný trest vo výške 20.000 eur. Zastavenie konania, zrušenie stíhania, "aby si mohol očistiť svoje meno", požiadal vo svojom záverečnom návrhu hlavný obžalovaný Čuňo. Obhajcovia požadovali, aby súd ich klientov spod obžaloby oslobodil, respektíve vec už po štvrtý raz vrátil naspäť prvostupňovému súdu. Alebo vzhľadom na neprimeranú dĺžku celého konania (dovedna približne 17 rokov) konanie ako také zastaviť.ŠTS v Pezinku naposledy odsúdil koncom novembra 2017 Čuňa a ďalších dvoch obžalovaných Kašpera a Pirovitsa na peňažný trest 2000 eur pre trestný čin nepriamej korupcie spáchaný spolupáchateľstvom. V prípade, ak by sumu neuhradili, súd im určil náhradný štvormesačný trest odňatia slobody. Rozsudok nebol vtedy právoplatný.Súd pri rozhodnutí vychádzal najmä z výpovede korunného svedka Maroša Merjavého v tomto prípade, vyhotovených obrazovo-zvukových záznamov, výpovedí ďalších svedkov a listinných dôkazov. Merjavého svedectvá spochybňovali viac ráz všetci traja obžalovaní aj ich obhajcovia. Tento svedok vystupuje vo viacerých súdnych kauzách -napríklad na Okresnom súde Bratislava I je jedným z obžalovaných v prípade faktoringového podvodu spoločne so známou východoslovenskou podnikateľkou Eleonórou K."Súd určil v podstate symbolické tresty, naozaj táto trestná vec sa ťahá už neskutočne dlho," uviedol v novembri 2017 predseda senátu ŠTS pri odôvodňovaní rozsudku. Obžaloba v tejto veci bola podaná ešte v roku 2005, teda na súdoch sa ťahala približne 14 rokov.V tomto prípade išlo už o štvrtý rozsudok prvostupňového súdu. V januári 2009 vtedajší Špeciálny súd v Pezinku odsúdil Čuňa na šesťročný trest odňatia slobody a dvoch spoluobžalovaných rovnako na šesť rokov. NS SR v novembri 2009 však tento rozsudok zrušil. ŠTS potom v máji 2011 všetkých troch obžalovaných zase oslobodil. Voči tomu sa odvolal dozorujúci prokurátor na NS SR, ktorý oslobodzujúci rozsudok v apríli 2012 zrušil.Následne v novembri 2015 senát ŠTS odsúdil Čuňa a uvedených ďalších dvoch obžalovaných na 12-mesačný trest odňatia slobody nepodmienečne pre trestný čin nepriamej korupcie spáchaného spolupáchateľstvom. Zároveň každému obžalovanému uložil peňažný trest vo výške 20.000 eur. Tento rozsudok taktiež zrušil NS SR.Čuňo podľa obžaloby na jeseň 2002 spolu s obžalovanými Viktorom Kašperom a Ladislavom Pirovitsom požadovali od štatutára jednej spoločnosti státisícový úplatok. Firma sa v tom čase stala hlavným dodávateľom výstavby nájomných bytov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov.Mesto potrebovalo na výstavbu bytov financie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Obžalovaní údajne prisľúbili štatutárovi spoločnosti dotácie v celkovej výške viac ako šesť miliónov eur. Podmienkou však mala byť desaťpercentná provízia.



10. marca 2004 - Viceprimátor Košíc Eugen Č., nominant SDKÚ-DS, mal spolu s advokátom komerčno-právnej kancelárie z Kráľovského Chlmca Ladislavom P. prevziať ďalší úplatok vo výške milión Sk, ktorý žiadali od predstaviteľa stavebnej firmy KAME Slovakia - Group a. s., a to priamo v kancelárii firmy. Predstaviteľ firmy však spolupracoval s políciou a v prípade vystupoval ako svedok. Páchateľov polícia hneď po prebratí úplatku zadržala.



11. marca 2004 - Eugena Č. obvinil vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii z brania úplatku.



15. marca 2004 - Na základe rozhodnutia Okresného súdu (OS) Bratislava I. bol Eugen Č. vzatý do vyšetrovacej väzby. Regionálny zväz koaličnej SDKÚ mu dočasne pozastavil členstvo a výkon funkcií v strane.



18. augusta 2004 - Eugen Č. zostal naďalej vo väzbe. Rozhodol o tom senát Krajského súdu (KS) v Bratislave, ktorý vyhovel sťažnosti prokurátora. Vo vyšetrovacej väzbe zostali aj Ladislav P. a Viktor K. Odvolací súd uznal dôvody prokuratúry a rozhodnutie o prepustení Eugena Č. a spol. zrušil. Všetci traja obvinení o 14 dní mohli opätovne požiadať súd o prepustenie na slobodu.



12. októbra 2004 - Senát KS v Bratislave, ktorý zamietol sťažnosť obvineného funkcionára SDKÚ, rozhodol, že Eugen Č. zostáva naďalej vo väzbe. Vo vyšetrovacej väzbe tiež zostali aj dvaja spoluobvinení - Ladislav P. a Viktor K. Všetci traja obvinení mohli o 14 dní opätovne požiadať súd o prepustenie na slobodu.



26. októbra 2004 - Na Ústavný súd (ÚS) SR doručili sťažnosť na neústavnosť väzby košického viceprimátora Eugena Č., podnikateľa Viktora K. a advokáta Ladislava P.



3. novembra 2004 - Eugena Č. prepustili z väzby a bol stíhaný na slobode. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry po preštudovaní spisu rozhodol aj o prepustení Ladislava P. a Viktora K. z vyšetrovacej väzby.



14. decembra 2005 - Viceprimátor Košíc Eugen Č. bol obžalovaný pre trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody formou spolupáchateľstva. Úrad špeciálnej prokuratúry okrem neho obžaloval aj spolupáchateľov Ladislava P. a Viktora K.



26. júla 2006 - Pojednávanie Špeciálneho súdu (ŠS) v Pezinku už po tretí raz zrušili. Dôvodom bol fakt, že Eugen Č. si neprevzal predvolanie v stanovenom päťdňovom predstihu od začatia pojednávania.



16. októbra - 7. decembra 2006 - Na ŠS sa začalo hlavné pojednávanie s obžalovaným Eugenom Č. Okrem neho predstúpili pred súd aj spolupáchatelia Ladislav P. a Viktor K. Senát ŠS vylúčil jedného z troch obžalovaných Ladislava P. na samostatné konanie. Urobil tak, pretože sa obžalovaný nedostavil na hlavné pojednávanie.



5. - 8. februára 2007 - Pred senátom ŠS pokračoval výpoveďami svedkov proces s Eugenom Č. Vypovedal aj exminister vnútra SR Vladimír Palko, ktorý poprel, že by nejakým spôsobom ovplyvňoval vyšetrovanie.



29. - 31. októbra 2007 - Pred ŠS bolo predvolaných dovedna sedem svedkov a jeden znalec z odboru informatiky. Senát prečítal listinné dôkazy a pojednávanie odročil na neurčito.



5. novembra 2007 - ŠS sa zaoberal prípadom Ladislava P., obidva prípady znovu spojil a pojednávanie odložil na neurčito.



21. - 24. apríla 2008 - Počas hlavného pojednávania na ŠS predvolali päť svedkov a jedného znalca. Niektorí svedkovia sa ospravedlnili a pojednávanie preto odročili.



2. - 3. júna 2008 - Na hlavnom pojednávaní ŠS vypočuli štyroch svedkov a potom ho odročili.



28. júla 2008 - Senát ŠS pojednávanie s Eugenom Č. z dôvodu doplnenia znaleckého posudku opäť odročil.



2. októbra 2008 - Po výsluchu jedného znalca odročili hlavné pojednávanie ŠS.



10. novembra 2008 - Výsledky znaleckých posudkov dvoch znalcov z odboru informatiky, ktorí vypovedali pred senátom ŠS v Pezinku, priniesli úplne opačné závery. Znalci mali posúdiť, či email, ktorý mal odoslať obžalovaný Viktor K. do firmy KAME, bol originálny. Súd následne odročil hlavné pojednávanie.



8. decembra 2008 - Obžalovaný exviceprimátor Eugen Č. a spoluobžalovaný Viktor K. sa na proces dostavili - posledný obžalovaný Ladislav P. bol práceneschopný, o čom písomne informoval senát ŠS a ten opäť odročil hlavné pojednávanie.



15. januára 2009 - Prednesom záverečných rečí pokračovalo na ŠS v Pezinku hlavné pojednávanie v kauze bývalého viceprimátora Košíc.



19. januára 2009 - Bývalého viceprimátora Košíc Eugena Č. odsúdil Špeciálny súd (ŠS) v Pezinku za podvod na šesťročný trest odňatia slobody. Spoluobžalovaných Viktora K. a Ladislava P. poslal rovnako na šesť rokov za mreže. Súd tiež všetkým trom uložil peňažné tresty po 20.000 eur (602.520 Sk) a povinnosť uhradiť firme KAME spôsobenú škodu vo výške deväť miliónov Sk (298.745 eur). V prípade, že by odsúdení nezaplatili peňažný trest, hrozilo im o jeden rok dlhšie väzenie. Rozsudok nebol právoplatný, obžalovaní sa voči nemu odvolali.



19. novembra 2009 - Najvyšší súd (NS) SR na svojom neverejnom zasadnutí zrušil v rámci odvolacieho konania rozsudok ŠS v Pezinku nad Eugenom Č. a vec vrátil novovytvorenému Špecializovanému trestnému súdu (ŠTS) v Pezinku, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.



26. - 27. apríla 2010 - Nové hlavné pojednávanie v údajnej korupčnej kauze bývalého viceprimátora Košíc Eugena Č. prerušil ŠTS. Dôvodom bola neprítomnosť jedného z trojice obžalovaných Ladislava P. Nasledujúci deň Ladislavovi P. uložil poriadkovú pokutu 500 eur. Súd totiž vyzval obžalovaného, aby sa dostavil na hlavné pojednávanie, on však neprišiel a ani sa neospravedlnil. Súd hlavné pojednávanie odročil.



7. - 9. júna 2010 - ŠTS vypočul obžalovaných a korunného svedka Maroša Merjavého. Pojednávanie odročil.



21. júna 2010 - Výsluchom štyroch svedkov pokračovalo na ŠTS hlavné pojednávanie.



23. - 24. augusta 2010 - ŠTS sa venoval vypočúvaniu ďalších svedkov, predvolal spolu osem svedkov. Napokon ho prerušili.



16. septembra 2010 – V kauze bývalého viceprimátora Košíc Eugena Č. ŠTS znovu vypočul Vladimíra Palka, ktorý sedel na stoličke ministra vnútra SR v čase, keď sa prípad začal vyšetrovať.



18. - 20. októbra 2010 – ŠTS vypočul aj poslanca NR SR Lászlóa Nagya, ktorý bol potom konfrontovaný priamo so svedkom Marošom Merjavým. Merjavý, ktorý bol v tejto kauze, ale v inom konaní, odsúdený na šesť rokov za podvod, v minulosti označil Nagya za prijímateľa úplatku. Pojednávanie odročili.



31. januára - 3. februára 2011 - Pred ŠTS sa konala ďalšia etapa hlavného pojednávania v kauze bývalého viceprimátora Košíc a jeho dvoch spoluobžalovaných. Vypovedal novinár a televízny moderátor Štefan Hríb a ďalší svedkovia. Proces odročili.



27. - 30. marca 2011 - Najnovšia séria procesu s bývalým viceprimátorom Košíc Eugenom Č. a ďalšími dvoma spoluobžalovanými v údajnej úplatkárskej afére pokračovala na ŠTS čítaním listinných dôkazov. Proces bol odročený.



13. mája 2011 - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku oslobodil bývalého viceprimátora Košíc Eugena Č. v úplatkárskej afére v prípade výstavby nájomných bytov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov. Ďalších dvoch spoluobžalovaných v tejto kauze Viktora K. a Ladislava P. senát rovnako oslobodil spod obžaloby.



18. júla 2011 - Prokurátor podal v zákonnej lehote odvolanie voči oslobodzujúcemu verdiktu a trestná vec napadla na Najvyšší súd (NS) SR.



4. apríla 2012 - Najvyšší súd SR na svojom neverejnom zasadnutí už po druhý raz zrušil rozsudok nad Eugenom Č. v úplatkárskej afére a vec vrátil naspäť na ŠTS v Pezinku.



16. mája 2013 - Tretí rozsudok v kauze výstavby nájomných bytov v košickej mestskej časti Dargovských hrdinov nepadol. Dôvodom bolo podanie jedného z obžalovaných Ladislav P. na Ústavný súd SR, v ktorom namietal zaujatosť senátu NS SR.



16. januára 2014 - ŠTS v Pezinku pojednávanie odročil na neurčito. Dôvod bol rovnaký ako pri odročení posledného pojednávania - podanie obžalovaného Ladislava P. na Ústavný súd SR, v ktorom namietal zaujatosť senátu NS SR.



1. decembra 2014 – Proces bol na ŠTS opäť odročený na neurčito. Dôvodom bola sťažnosť, ktorú na ÚS SR podal Ladislav P. Obžalovaní sa domnievali, že v procese boli porušené ich ľudské práva.



15. októbra 2015 – Obžalovaní a ich právni zástupcovia predniesli na ŠTS viacero návrhov na doplnenie dokazovania, o ktorých bude musieť senát rozhodnúť. ŠTS pojednávanie odročil.



10. novembra 2015 - Súd ukončil dokazovanie a na pojednávaní začali jednotlivé procesné strany prednášať svoje záverečné reči.



24. novembra 2015 – ŠTS v Pezinku odsúdil bývalého viceprimátora Košíc Eugena Č. a ďalších dvoch obžalovaných Viktora K. a Ladislava P. na trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov nepodmienečne pre trestný čin nepriamej korupcie spáchaného spolupáchateľstvom. Zároveň každému obžalovanému uložil peňažný trest vo výške 20.000 eur. Rozsudok nebol právoplatný.



29. novembra 2017 – ŠTS v Pezinku odsúdil Eugena Č. a ďalších dvoch obžalovaných Viktora K. a Ladislava P. na peňažný trest 2000 eur pre trestný čin nepriamej korupcie spáchaného spolupáchateľstvom. V prípade, ak by sumu neuhradili, súd im určil náhradný štvormesačný trest odňatia slobody. Rozsudok ešte nebol právoplatný. Súd pri rozhodnutí vychádzal najmä z výpovede "korunného" svedka v tomto prípade, vyhotovených obrazovo-zvukových záznamov, výpovedí ďalších svedkov a listinných dôkazov. Išlo už o štvrtý rozsudok prvostupňového súdu. Rozsudok nebol právoplatný.



12. decembra 2018 - Naplánovaný proces v korupčnej kauze bývalého viceprimátora Košíc Eugena Č. a ďalších dvoch spoluobžalovaných bol na NS SR zrušený, nakoľko 5. decembra 2018 bolo NS SR doručené oznámenie obžalovaného Ladislava P. o jeho dočasnej práceneschopnosti. Nakoľko obžalovaný trval na vykonaní verejného zasadnutia v jeho prítomnosti, súd nariadil nový termín verejného zasadnutia na 24. januára 2019.