Kremeľ: Muellerovo vyšetrovanie nie je problém Ruska

Na archívnej snímke Veľký kremeľský palác v Moskve. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 8. novembra (TASR) - Kremeľ vo štvrtok uviedol, že washingtonské vyšetrovanie údajného zasahovania Moskvy do prezidentských volieb v USA v roku 2016 nie je problém Ruska po tom, ako prezident Donald Trump odvolal ministra spravodlivosti Jeffa Sessionsa.povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku, či odvolanie Sessionsa ovplyvní vyšetrovanie vedené osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom.dodal Peskov.Moskva opakovane popiera obvinenia, že sa snažila ovplyvniť hlasovanie, ktoré dostalo Trumpa do Bieleho domu, pripomína agentúra AFP.Sessions vyše roka čelil kritike zo strany prezidenta za to, že odmietal zastaviť vyšetrovanie možného prepojenia medzi Ruskom a Trumpovou prezidentskou kampaňou v roku 2016. Trump bývalému ministrovi spravodlivosti vyčítal aj to, že sa pričinil o vymenovanie osobitného vyšetrovateľa Muellera.