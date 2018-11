Štatistický úrad vysvetlil, ako bude zverejňovať výsledky volieb

Na snímke sprava predseda ŠÚ SR Alexander Ballek a riaditeľ Sekcie informačných systémov Jaroslav Ivančo počas tlačovej konferencie Štatistického úradu SR k zabezpečeniu sumarizácie výsledkov Volieb do orgánov samospráv v Bratislave 8. novembra 2018. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 8. novembra (TASR) - Historicky prvýkrát budú výsledky volieb primátora Bratislavy a Košíc zobrazované priebežne v pravidelných intervaloch. Informoval o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR Alexander Ballek.vysvetlil Ballek. Výsledky v Bratislave sa budú celkovo spočítavať v 401 okrskoch a v Košiciach pôjde o 199 okrskov.Na spracovanie výsledkov použije ŠÚ SR integrovaný volebný informačný systém (IVIS). Ostatné obce okrem Bratislavy a Košíc zverejnia priebežné výsledky až po potvrdení jednotlivých volebných zápisníc okresnou volebnou komisiou.vysvetlila hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová. V prípade priebežných výsledkov zvolených poslancov sa bude uvádzať len ich počet a politická príslušnosť.doplnila Morháčová.Definitívne výsledky budú zverejnené po oficiálnom potvrdení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 11. novembra.Ballek zároveň zdôraznil, že ŠÚ SR zabezpečuje sumarizáciu výsledkov, nie spočítavanie hlasov.vysvetlil s tým, že volebné miestnosti budú v týchto voľbách otvorené o dve hodiny dlhšie, teda do 22. hodiny.Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí budú zverejnené na webovej stránke www.volbysr.sk. Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. O kreslo starostu alebo primátora sa uchádza vyše 1700 kandidátov. Do zastupiteľstiev sa bude voliť takmer 21.000 poslancov.