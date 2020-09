Kremeľ obvinil spolupracovníkov Alexeja Navaľného, že bránia vyšetrovaniu jeho otravy

Nedôverujú ruským úradom

18.9.2020 (Webnoviny.sk) - Kremeľ obvinil kolegov ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného , ktorý sa v Nemecku zotavuje po otrave, že bráni vyšetrovaniu ruských úradov, pretože vzal viacero predmetov z jeho hotelovej izby.Medzi nimi bola aj fľaša na vodu, ktorá podľa nich mala stopy po nervovoparalytickej látke novičok."Bohužiaľ, vzali to, čo mohlo byť dôkazom otravy," povedal v piatok novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov Kolegovia 44-ročného Navaľného vo štvrtok prezradili, že z jeho hotelovej izby v sibírskom Tomsku vzali fľašu a ďalšie predmety a vzali ich so sebou do Nemecka ako možné dôkazy, pretože nedôverovali ruským úradom, že vykonajú riadne vyšetrovanie.Predmety dali v Nemecku na ďalšie preskúmanie a laboratórium na fľaši zistilo stopy novičoku.Navaľného spolupracovník Georgij Alburov povedal, že nemeckí experti dospeli k záveru, že fľaša neobsahovala novičok, ktorý skonzumoval, ale malú stopu, ktorú na ňu preniesol, keď už pil po otrave.Navaľnyj skončil v nemocnici po tom, ako mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle.Po hospitalizácii na jednotke intenzívnej starostlivosti v sibírskom Omsku ho previezli do Berlína, kde lekári potvrdili otravu nervovoparalytickou látkou typu novičok.Viac ako týždeň strávil v umelom spánku a jeho stav sa začal zlepšovať po podaní protilátky.Nemecké armádne laboratórium určilo, že Navaľného otrávili novičokom rovnakej triedy, ako použili v roku 2018 v Anglicku proti bývalému ruskému agentovi Sergejovi Skripaľovi a jeho dcére.Nemecká vláda pritom v pondelok oznámila, že otravu novičokom potvrdili aj nezávislé laboratóriá vo Francúzsku a Švédsku.Vzorky dostala aj Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorá ich testuje vo svojich referenčných laboratóriách.Moskva opakovane tvrdí, že pred odvozom Navaľného do Nemecka ruské laboratóriá ani lekári v Omsku nenašli stopy po otrave.Kremeľ vyzval Nemecko, aby Rusku poskytlo svoje dôkazy a odbíja výzvy západných lídrov, aby zodpovedalo otázky o tom, čo sa kritikovi prezidenta Vladimira Putina stalo."V tomto prípade je veľmi veľa absurdity, aby sme mohli kohokoľvek vziať za slovo," povedal v piatok Peskov a zároveň obvinil Nemecko a OPCW, že na seba len odkazujú, keď chce Rusko prístup k analýzam a vzorkám.Predseda dolnej komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin v piatok bez akýchkoľvek dôkazov naznačil, že Navaľného mohli otráviť špionážne agentúry zo Západu, aby spravili priestor novým sankciám voči Rusku.Na toto vyjadrenie Peskov reagoval s tým, že s ním "nemôžu ani súhlasiť, ani nesúhlasiť" a jediným spôsobom ako to celé objasniť je zdieľať "informácie, biomateriály a dôkazy a spolupracovať na analýze situácie".Hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert v piatok novinárom povedal, že Nemecko je v kontakte s jeho európskymi partnermi, s ktorými diskutuje o možných následkoch pre Rusko."Urgentne sme Rusko požiadali, aby v tejto veci poskytlo vysvetlenie, a táto požiadavka pretrváva," povedal.