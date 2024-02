Kremeľ odmieta varovania európskych krajín pred ruskou propagandou, podľa Peskova je to v rozpore s ideálmi slobodnej tlače

13.2.2024 (SITA.sk) - Kremeľ uviedol, že varovania európskych krajín pred „ruskou propagandou" sú jednoducho spôsob na „potrestanie médií, ktoré nemajú radi". Ako referuje web news.sky.com, v utorok to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov . Dodal, že všetko, čo je v rozpore s mainstreamovým príbehom, teraz Západ označil za propagandu.Slová hovorcu Kremľa nasledovali po pondelňajšom stretnutí ministrov zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Poľska, na ktorom varovali pred prudkým nárastom ruskej propagandy v európskych krajinách pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu.„Teraz je zrejmé, že akékoľvek zdroje, médiá alebo materiály z internetu, ktoré nespĺňajú kritériá, nepôsobia v rámci informačného mainstreamu a snažia sa pokryť udalosti z rôznych strán, sú okamžite rozpoznané ako nástroj propagandy. Toto je v absolútnom rozpore s ideálmi slobodnej tlače a opäť to dokazuje pripravenosť úradov trestať médiá, ktoré sa im nepáčia. V Európe sa to teraz stáva často," povedal Peskov v telefonáte s novinármi.Paradoxné je, že vyjadrenia Peskova prichádzajú v čase, keď Rusko chystá ďalšie kroky na potlačenie slobody tlače. Štátna duma podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) zvažuje návrh zákona, ktorý by obmedzil dlhodobé aktivity ruských opozičných médií. Kremeľ sa podľa analytikov týmto pokúša upevniť kontrolu nad ruským informačným priestorom a potlačiť nesúhlas v období pred ruskými prezidentskými voľbami.