Rokovania medzi Izraelom a Hamasom pokročili, uzavretie šesťtýždňového prímeria je však stále otázne

13.2.2024 (SITA.sk) - Vyjednávači v rokovaniach medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas pred plánovaným stretnutím v Káhire dosiahli „relatívne významný“ pokrok. Uviedol to nemenovaný vysokopostavený egyptský predstaviteľ.Na stretnutie v egyptskom hlavnom meste prišli zástupcovia Kataru, USA a Izraela. Podľa izraelských médií je tam šéf izraelskej tajnej služby Mosad David Barnea . Spomenutý egyptský predstaviteľ povedal, že stretnutie sa zameria na vytvorenie konečného návrhu dohody o šesťtýždňovom prímerí, ktorá bude obsahovať garancie, že strany budú pokračovať v rokovaniach smerujúcich k trvalému prímeriu.Západný diplomat, ktorý tiež pre citlivosť rokovaní komunikoval pod podmienkou anonymity, tiež povedal, že na stole je dohoda o šesťtýždňovom prímerí, ale ešte stále je treba pracovať na tom, aby ju uzavreli. Utorkové stretnutie je podľa neho kľúčové pre preklenutie posledných medzier.Dohoda by ľuďom v Pásme Gazy poskytla zúfalo potrebný oddych od vojny, ktorá je teraz v piatom mesiaci, a ponúkla by slobodu aspoň niektorým zo 100 ľudí, ktorí sú tam stále v zajatí.