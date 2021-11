Kremeľ odmieta, že by zhromažďoval vojakov na hraniciach s Ukrajinou, Kyjev neplánuje útok na Donbas

Rusko podporuje separatistov

Ukrajina preferuje diplomaciu

22.11.2021 (Webnoviny.sk) - Kremeľ v pondelok odmietol tvrdenia USA o tom, že Rusko zhromažďuje vojakov neďaleko hraníc s Ukrajinou, a vyhlásil, že by to mohla byť lesť na zakrytie agresívnych zámerov ukrajinského vedenia.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol podozrenia amerických médií, že Moskva plánuje inváziu na Ukrajinu. Peskov vyhlásil, že pohyb ruských vojakov na území svojej vlastnej krajiny by nemal nikoho znepokojovať.Ukrajina sa začiatkom tohto mesiaca sťažovala, že Rusko po vojenskom cvičení ponechalo neďaleko hraníc desaťtisíce vojakov.Rusko v roku 2014 anektovalo ukrajinský polostrov Krym a podporuje povstanie separatistov, ktoré vtedy vypuklo na východe Ukrajiny.Hovorca Kremľa však vyhlásil, že prejavy obáv USA možno „maskujú agresívne zámery Kyjeva v snahe riešiť silou problém na juhovýchode krajiny".Peskov obvinil ukrajinskú armádu z častejšej streľby na hraniciach separatistického územia.Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba však odmietol tvrdenia Ruska, že Ukrajina plánuje útok na Donbas.„Dovoľte mi, aby som oficiálne vyhlásil: Ukrajina neplánuje vojenskú ofenzívu na Donbase," uviedol Kuleba na mikroblogovacej sieti Twitter. „Sme oddaní hľadaniu politických a diplomatických riešení konfliktu," dodal.