Riešením krízy v Bielorusku je dialóg Lukašenkovho režimu s opozíciou, vyhlásil minister Korčok

22.11.2021 (Webnoviny.sk) - Riešením patovej situácie v Bielorusku je podľa šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka (nom. SaS) dialóg režimu tamojšieho prezidenta Alexandra Lukašenka s politickou opozíciou a občanmi.Minister to povedal počas medzinárodnej konferencie o Bielorusku, ktorú zorganizoval rakúsky kancelár Alexander Schallenberg.V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).Korčok zdôraznil, že Bielorusko je susedom Európskej únie a je preto dôležité, aby sa rozvíjalo ako prosperujúca, demokratická, nezávislá a bezpečná krajina.„Aj z tohto dôvodu odsudzujeme vážne porušovanie ľudských práv v Bielorusku, prenasledovanie nevinných ľudí len za to, že prejavili iný názor, väznenie a de facto likvidáciu opozície a slobodných médií. Ako sme sa mohli presvedčiť, režim v Minsku sa nestráni ani otvoreného zneužívania migrácie na politické účely pri flagrantnej neúcte k ľuďom, ich dôstojnosti a ľudskému životu,“ skonštatoval minister.Na medzinárodnej konferencii o Bielorusku sa zúčastnili aj ďalší ministri a vysokí predstavitelia európskych krajín, ako aj zástupcovia bieloruskej opozície pôsobiacej z vynúteného exilu na čele so Svetlanou Cichanovskou.