Kremeľ odsudzuje avizované sankcie Spojených štátov ako protiprávne

Veľký Kremeľský palác v Moskve, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 9. augusta (TASR) - Kremeľ vo štvrtok odsúdil plány Spojených štátov, ktoré v stredu oznámili, že v súvislosti s prípadom otravy bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa majú v úmysle uvaliť na Rusko nové sankcie.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok v Moskve vyhlásil, že tieto avizované reštrikcie súPeskov zopakoval, že Rusko naďalej rozhodne odmieta všetky obvinenia z možnej účasti ruského štátu na incidente v Salisbury, kde v marci došlo k pokusu o otrávenie Skripaľa a jeho dcéry Julije.Poukázal tiež na to, že Rusko aniPripomenul, že Rusko nedostalo odpoveď ani na návrhy, ktoré dalo Británii ohľadom spoločného vyšetrovania prípadu Skripaľ.Práve vzhľadom na tieto skutočnosti je pre Rusko neprijateľné, aby sa americké sankcie - v uplynulých týždňoch už prijaté i avizované - spájali s kauzou Skripaľ, uviedol Peskov.Správa o plánoch americkej administratívy na uvalenie nových sankcií na Rusko sa objavila v stredu večer. Tieto sankcie by mali začať platiť. Informácie, čoho sa sankcie budú týkať, zatiaľ nie sú známe.Ako informovala agentúra RIA Novosti, nemenovaný zdroj z amerického ministerstva zahraničných vecí pre televíziu NBC povedal, že v prvej vlne by súčasťou sankcii mal byť úplný zákaz vývozu elektronických zariadení a komponentov s dvojakým použitím do Ruska. Tento zdroj súčasne dodal, že na jeseň by mohlo dôjsť aj k aktivácii druhého balíka sankcií, ktorý môže obsahovať zníženie úrovne diplomatických vzťahov, zákaz letov spoločnosti Aeroflot do Spojených štátov a takmer úplné zastavenie vývozu z USA.Druhej vlne sankcií sa Rusko vyhne, ak poskytne záruky, že v budúcnosti nebude používať chemické zbrane, dodal diplomatický zdroj.