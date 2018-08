USA pripravilo sankcie proti Rusku, ktoré ich označilo za drakonické

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Moskva 9. augusta (TASR) - Rusko odsúdilo návrh na nové sankcie USA proti Moskve a označilo ich za. Rubeľ sa totiž v reakcii na tieto opatrenia vo štvrtok prepadol na dvojročné minimum a výpredaj ruských akcií stlačil ich ceny nadol. Dôvodom sú obavy, že Rusko uviazlo v špirále nikdy sa nekončiacich sankcií.Moskva sa pokúša zlepšiť narušené vzťahy s USA, ale so zmiešaným úspechom. Ruskí politici a podnikatelia označili júlový summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom za triumf. Ale počiatočný triumfálny pocit rýchlo vyprchal. Hnev niektorých amerických zákonodarcov na výkon Trumpa a jeho neschopnosť konfrontovať Putina, ktorý podľa nich zasahoval do americkej politiky, vystupňoval tlak na zavedenie nových sankcií proti Moskve.Ministerstvo zahraničných vecí USA v stredu (8.8.) vyhlásilo, že do konca mesiaca zavedie nové sankcie, keďže dospelo k záveru, že Moskva použila v Británii nervový plyn proti bývalému ruskému dvojitému agentovi Sergejovi Skripaľovi a jeho dcére Julii, čo Rusko popiera.Nové sankcie prichádzajú v dvoch tranžiach. Prvá, ktorá sa zameriava na vývoz citlivého tovaru súvisiaceho s národnou bezpečnosťou USA, pokrýva mnohé produkty, ktoré už boli zakázané.Ale druhá tranža, ktorá bude aktivovaná po 90 dňoch, ak Moskva neposkytne Washingtonuže už nebude používať chemické zbrane a umožní inšpekcie Organizácie Spojených národov alebo iných medzinárodných pozorovateľských skupín vo svojich zariadeniach, je vážnejšia. Mohla by totiž zahŕňať aj obmedzenie diplomatických vzťahov, pozastavenie letov ruskej spoločnosti Aeroflot do Spojených štátov a prerušenie takmer všetkého vývozu a dovozu.Toto oznámenie ešte viac podkopalo slabú dôveru investorov a negatívne zasiahlo ruské aktíva aj rubeľ. Kurz ruskej meny v priebehu dopoludnia nakrátko klesol až o 1 % voči doláru, pričom dosiahol dvojročné minimum.A zároveň hrozba nových sankcií spustila výpredaj ruských štátnych dlhopisov. Akciový index RTS denominovaný v dolároch klesol na najnižšiu úroveň od 11. apríla.Veľvyslanectvo Ruska v Spojených štátoch označilo nové sankcie zaa vyhlásilo, že dôvod pre nové reštrikcie, teda obvinenie z otravy Skripaľovcov, bol prehnaný.Západ už v roku 2014 zaviedol prvé sankcie proti Rusku za anexiu Krymu a podporu ruských separatistov na východe Ukrajiny. Sankcie drasticky obmedzili účasť západných firiem na ruských projektoch v oblasti energetiky a komodít, vrátane rozsiahleho financovania a prieskumu nových, ťažko dostupných zdrojov.Viacerí americkí senátori pritom vyzvali Trumpa, aby rozšíril sankcie na prakticky všetky ruské energetické projekty a účinne zabránil západným spoločnostiam, aby sa akýmkoľvek spôsobom na nich podieľali.Dmitrij Trenin, riaditeľ strediska Carnegie v Moskve a bývalý plukovník ruskej armády, označil krok USA za najnovšiu salvu v - podľa jeho slov - hybridnej vojne.napísal Trenin na sociálnej sieti Twitter. Varoval, že Rusko čakajú ďalšie v nasledujúcich rokoch. Musí sa preto pripraviť na najhoršie a vyvíjať tlak tam, kde je to možné.