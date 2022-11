Kremeľ podľa Kyjeva plánuje odviesť do armády tisíce mužov, mobilizácia by mala nastať v januári

22.11.2022 - Kremeľ pripravuje druhé kolo mobilizácie a plánuje do armády odviesť 500 až 700-tisíc mužov. Tvrdí to poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko. V septembri ruský prezident Vladimir Putin prikázal čiastočnú mobilizáciu s odôvodnením, že jej cieľom je „zaručenie bezpečnosti nášho ľudu a ľudí na oslobodených územiach".Ruský minister obrany Sergej Šojgu vtedy povedal, že Rusko zmobilizuje 300-tisíc záložníkov. Teraz ukrajinský minister vnútra hovorí, že ďalšie kolo ruskej mobilizácie by mohlo byť niekedy v januári. Informuje o tom portál news.sky.com.