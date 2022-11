Predseda a poslanci Bratislavského kraja zložili sľub. Mojou prioritou zostane školstvo, povedal Droba (video)

Väčšina bola splnená

22.11.2022 (Webnoviny.sk) - Znovuzvolený predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba a 53 župných poslancov na utorkovom ustanovujúcom zastupiteľstve BSK zložili sľub a ujali sa svojich funkcií. Zastupiteľstvo si zvolilo aj podpredsedníčku BSK, ktorou sa opäť stala Alžbeta Ožvaldová. Droba poďakoval obyvateľom kraja za podporu vo voľbách a vyjadril vôľu pokračovať v rozbehnutých projektoch. Zároveň bilancoval minulé volebné obdobie.Predseda BSK pripomenul, že Zastupiteľstvo BSK prijalo pred piatimi rokmi Programové vyhlásenie, ktoré obsahovalo viac ako 100 cieľov z oblasti dopravy, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, životného prostredia, ale aj financovania a komplexného rozvoja regiónu. Väčšina z nich bola podľa neho splnená.„Chceme pokračovať v rozbehnutých projektoch. Mojou srdcovkou a prioritou zostane školstvo. Budeme stavať školské kampusy, rekonštruovať ďalšie centrá odbornej vzdelávania a prípravy, modernizovať vybavenie učební. Pre učiteľov poskytneme nájomné byty. Toto všetko budeme financovať z eurofondov, ktoré sme pre kraj vybojovali v Bruseli,“ priblížil Droba.V oblasti dopravy chce kraj udržať vysoké tempo rekonštrukcie ciest. Za štyri roky by mali byť zrekonštruované všetky dôležité regionálne cesty. Rovnako plánujú stavať obchvaty obcí a miest, opravovať mosty a prerábať križovatky. Prioritou bude verejná koľajová doprava. Župa plánuje pokračovať aj vo výstavbe cyklotrás a cyklistickej infraštruktúry. Spustiť by mali aj výstavbu ďalšieho cyklomosta cez rieku Moravu.Rozbehnuté projekty chce kraj dokončiť aj v oblasti kultúry. Ide o Divadlo Aréna, Bratislavské bábkové divadlo, synagógu v Senci a kaštieľ v bratislavskom Čunove.„Pripravené sú aj projektové dokumentácie na revitalizáciu vzácnych prírodných pamiatok, ako sú parky v Stupave a Malinove," poznamenala samospráva s tým, že zachrániť chcú aj synagógu vo Svätom Jure (okr. Pezinok).V oblasti sociálnych vecí bude BSK pokračovať v modernizácii a deinštitucionaliácii služieb. Na Záhorí vznikne päť zariadení sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Vybudujú tiež špecializované zariadenia, a to autistické centrum na Znievskej ulici v bratislavskej Petržalke a v Senci.V oblasti zdravotníctva bude prioritou zastaviť odliv zdravotníkov do zahraničia.„BSK podporuje zriaďovanie nových ambulancií a motivuje lekárov, aby neodchádzali do zahraničia ale ostávali tu," priblížila samospráva s tým, že majú pripravené projekty nájomných bytov pre zamestnancov v zdravotníctve a sociálnych službách.Na Boroch v Bratislave vyrastie zdravotnícky kampus.„Žiaľ, čakajú nás nie úplne jednoduché časy. Energetická kríza, ekonomická kríza, a tiež niektoré rozhodnutia Ministerstva financií SR preveria naše schopnosti," poznamenal Droba s tým, že kraj sa bude musieť vysporiadať s poklesom príjmov a nárastom výdavkov.„Nebude to vôbec ľahké obdobie pre nás všetkých. Som však presvedčený, že túto výzvu náš kraj zvládne," uzavrel.