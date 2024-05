Kremeľ popiera tvrdenie o atentáte na Zelenského, Ukrajinci zadržali dvoch ruských agentov v radoch Štátnej stráže

Zadržaní ruskí agenti

Podozrenie z vlastizrady

8.5.2024 (SITA.sk) - Kremeľ uviedol, že nemá žiadny vyhlásenie k ukrajinským tvrdeniam, že Kyjev prekazil plán ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) vykonať atentát na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Hovorca Kremľa uviedol, že toto tvrdenie nekomentuje, ale dodal, že to pravdepodobne nebude presná informácia. Referuje o tom web The Guardian. Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) v utorok oznámila, že zadržala dvoch ruských agentov v radoch Štátnej stráže Ukrajiny, ktorá chráni najvyšších predstaviteľov.Mužov podľa vyhlásenia SBU naverbovali ešte predtým, ako Rusko vo februári 2022 spustilo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu. Ruskí agenti, ktorí sa zamerali na Zelenského, podľa Kyjeva vyhľadali členov ukrajinskej armády v blízkosti prezidentových bezpečnostných zložiek, ktorí by mohli vziať hlavu štátu ako rukojemníka a neskôr ho zabiť.Operácia bola údajne riadená z Moskvy. Ukrajina zverejnila aj mená troch údajných ruských špiónov stojacich za sprisahaním.Širší plán bol identifikovať polohu vysokopostavených ukrajinských predstaviteľov a zacieliť na nich raketový útok, po ktorom by nasledovali ďalšie strely a drony. Spomenutých ukrajinských plukovníkov zatkli pre podozrenia z vlastizrady. Za to im hrozí až doživotné väzenie.