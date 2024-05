Na základe občianskej zbierky Munícia pre Ukrajinu sa za prvé štyri milióny eur nakúpi delostrelecká munícia

V spolupráci s českou vládnou iniciatívou

Nákup delostreleckých granátov

Odmínovací systém Božena 5

8.5.2024 (SITA.sk) - Občianska zbierka Munícia pre Ukrajinu – Keď nie vláda, posielame my na základe darov od viac ako 65-tisíc darcov nakúpi delostreleckú muníciu za prvé darované štyri milióny eur.Zabezpečenie munície pre Ukrajinu bude prebiehať v spolupráci s českou vládnou iniciatívou. Munícia sa nakúpi na základe Nadačného fondu pre Ukrajinu, ktorý je so svojím projektom Darček pre Putina partnerom slovenskej občianskej zbierky.Za 22 dní sa iniciatíve Mier Ukrajine podarilo vyzbierať celkovo 4 165 309 eur. Zbierka Munícia pre Ukrajinu nie je časovo obmedzená a bude pokračovať aj naďalej.„Chceli sme, aby sa Slovensko symbolicky pridalo k českej iniciatíve, a to sa podarilo. Sme preto vďační za podporu, ktorú nám adresoval český premiér Petr Fiala aj ministerka obrany Jana Černochová . Správa o zbierke obletela svet a Slovensku vďaka masívnej podpore od našich darcov robí dobré meno v Európe, no osobitne na Ukrajine. Aj vďaka tejto zbierke Ukrajinci vnímajú, že stojíme spolu s nimi na správnej strane dejín a nebudeme považovaní za proruských zbabelcov, ale za spoľahlivých susedov pripravených pomôcť vojakom, ktorí bojujú aj za nás," uviedol jeden z iniciátorov zbierky Fedor Blaščák Nadačný fond od českej zbrojovky STV Group s pomocou českého rezortu obrany plánuje nakúpiť 2 692 kusov delostreleckých granátov kalibru 122 milimetrov.Martin Ondráček z iniciatívy Dárek pro Putina informoval, že tieto delostrelecké granáty patria k dopytu ukrajinskej strany a o tento typ munície aj má veľký záujem.Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Myroslav Kastran uviedol, že si veľmi váži príspevky od ľudí, ktorí finančne podporili spomínanú zbierku. „Delostrelecká munícia naším ozbrojeným silám na fronte veľmi chýba. Ešte raz chceme poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prispievajú do zbierky za ich podporu," povedal.Aktívni vojaci v zálohe z Team4Ukraine aktuálne vybavujú povolenia na prevoz slovenského odmínovača Božena 5 na Ukrajinu.Na odmínovač vyhlásili prvú spoločnú zbierku pre Ukrajinu pred rokom 8. mája iniciatíva Mier Ukrajine a Darček pre Putina. Na výrobu odmínovača prispelo viac ako 7 300 darcov čiastkou vyše 650-tisíc eur. „Božena vyrobená vďaka peniazom od ľudí sa momentálne nachádza v krupinskom závode spoločnosti Way Industries," informovala iniciatíva Mier Ukrajine.