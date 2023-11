Kremeľ popiera, že Wagnerova skupina poskytla Hizballáhu ruský systém protivzdušnej obrany

3.11.2023 (SITA.sk) - Kremeľ poprel správy o tom, že Wagnerova skupina poskytla ruský systém protivzdušnej obrany libanonskej militantnej skupine Hizballáh , ktorá si od 7. októbra vymieňa cezhraničnú paľbu s Izraelom.Referuje o tom web news.sky.com s odvolaním sa na denník The Wall Street Journal, ktorý citoval amerických predstaviteľov. Podľa nich bol systém SA-22 poskytnutý Sýrii, kde sa nachádzajú bojovníci Hizballáhu a Wagnerovej skupiny, a mohol by byť libanonskej skupine poslaný s požehnaním sýrskeho vodcu Baššára Asada Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Wagnerova skupina „de facto“ neexistuje a takéto obvinenia sú spravidla nepodložené. Hizballáh sa zapája do potýčok s izraelskými obrannými silami a hrozí zintenzívnením útokov, odkedy hnutie Hamas pred takmer mesiacom zaútočilo na Izrael.